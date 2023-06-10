Лига Чемпионов
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Вслед за де Брюйне. Джеко покинул поле из-за травмы
Лукаку заменил боснийца
Фото: Getty Images
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