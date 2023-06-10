Вслед за де Брюйне. Джеко покинул поле из-за травмы

Сейчас проходит матч финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером". Вслед за де Брюйне поле из-за травмы покидает Эдин Джеко на 57 минуте. Его заменил Ромелу Лукаку.

На 71-ю минуту "Сити" лидирует в игре со счетом 1:0. Следите за матчем в нашей текстовой или аудио онлайн трансляции.