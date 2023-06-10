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Вслед за де Брюйне. Джеко покинул поле из-за травмы

Лига Чемпионов
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Лукаку заменил боснийца

Вслед за де Брюйне. Джеко покинул поле из-за травмы

Фото: Getty Images

Новина українською

Сейчас проходит матч финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером". Вслед за де Брюйне поле из-за травмы покидает Эдин Джеко на 57 минуте. Его заменил Ромелу Лукаку.

На 71-ю минуту "Сити" лидирует в игре со счетом 1:0. Следите за матчем в нашей текстовой или аудио онлайн трансляции.

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В статье: Эдин Джеко Ромелу Лукаку Интер (Милан) Манчестер Сити финал Лиги Чемпионов
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