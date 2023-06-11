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Гвардиола оформил второй требл в своей карьере
Он стал вторым после Фергюсона, кому удалось добыть требл во главе с английской командой
Фото: Getty Images
Сегодня "Манчестер Сити" и "Интер" провели матч в рамках финала Лиги Чемпионов, где "горожане" победили со счетом 1:0.
Гвардиола завоевал требл во второй раз за свою карьеру. Впервые он это сделал с "Барселоной" в сезоне 2008/2009. Тогда команда победила в Ла Лиге, кубке Испании и Лиге Чемпионов.
Гвардиола является вторым тренером в истории, кому удалось добыть требл во главе с английской командой. Ранее это достижение удалось покорить сэру Алексу Фергюсону.
Всего лишь 10 команд сумело завоевать требл в своей истории.
TRIPLETES EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL EUROPEO— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 10, 2023
Celtic: 1967
Ajax: 1972
PSV: 1988
Manchester United: 1999
Barcelona: 2009
Inter: 2010
Bayern: 2013
Barcelona: 2015
Bayern: 2020
MANCHESTER CITY: 2023
Manchester es la PRIMERA CIUDAD DEL MUNDO con dos clubes ganadores del triplete… pic.twitter.com/24h2YHdvHu
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