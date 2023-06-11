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Гвардиола оформил второй требл в своей карьере

Лига Чемпионов
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Он стал вторым после Фергюсона, кому удалось добыть требл во главе с английской командой

Гвардиола оформил второй требл в своей карьере

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня "Манчестер Сити" и "Интер" провели матч в рамках финала Лиги Чемпионов, где "горожане" победили со счетом 1:0.

Гвардиола завоевал требл во второй раз за свою карьеру. Впервые он это сделал с "Барселоной" в сезоне 2008/2009. Тогда команда победила в Ла Лиге, кубке Испании и Лиге Чемпионов.

Гвардиола является вторым тренером в истории, кому удалось добыть требл во главе с английской командой. Ранее это достижение удалось покорить сэру Алексу Фергюсону.

Всего лишь 10 команд сумело завоевать требл в своей истории.

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Сити Пеп Гвардиола финал Лиги Чемпионов
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.06.2023 в 01:04
только требл Ферги был намного значительнее (и по финансам, и ПО ИГРЕ)!
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