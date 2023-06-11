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Михайличенко и Бондарь попали в ТОП игроков сезона ЛЧ по одному из статистических показателей

Лига Чемпионов
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Показатель xT в среднем за матч

Михайличенко и Бондарь попали в ТОП игроков сезона ЛЧ по одному из статистических показателей

Фото: uefa.com

Новина українською

Аналитический портал Opta подводит статистические итоги Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Opta опубликовал топ-игроков, создавших наибольшую ожидаемую угрозу (xT) в среднем за поединок. Статистическое разделение происходило по 30 зонам поля.

В этот список вошли сразу два футболиста донецкого "Шахтера":

  • Богдан Михайличенко набрал показатель 0,021 в зоне левого флангового защитника;
  • Валерий Бондарь продемонстрировал показатель 0,008 в зоне правого центрального защитника.

Примечательно, что в список попали футболисты, проведшие более 360 игровых минут в этой кампании ЛЧ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Богдан Михайличенко Валерий Бондарь
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