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Михайличенко и Бондарь попали в ТОП игроков сезона ЛЧ по одному из статистических показателей
Показатель xT в среднем за матч
Фото: uefa.com
Аналитический портал Opta подводит статистические итоги Лиги чемпионов сезона 2022/23.
Opta опубликовал топ-игроков, создавших наибольшую ожидаемую угрозу (xT) в среднем за поединок. Статистическое разделение происходило по 30 зонам поля.
В этот список вошли сразу два футболиста донецкого "Шахтера":
- Богдан Михайличенко набрал показатель 0,021 в зоне левого флангового защитника;
- Валерий Бондарь продемонстрировал показатель 0,008 в зоне правого центрального защитника.
Примечательно, что в список попали футболисты, проведшие более 360 игровых минут в этой кампании ЛЧ.
???????? Champions League top threat creators from each zone of the pitch.— JK (@_JKDS_) June 11, 2023
Expected threat per 90 (xT) from in-play passes, carries and dribbles used to calculate top threat creator in each zone. pic.twitter.com/Peq8QmLPhI
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