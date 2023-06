Михайличенко и Бондарь попали в ТОП игроков сезона ЛЧ по одному из статистических показателей

Аналитический портал Opta подводит статистические итоги Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Opta опубликовал топ-игроков, создавших наибольшую ожидаемую угрозу (xT) в среднем за поединок. Статистическое разделение происходило по 30 зонам поля.

В этот список вошли сразу два футболиста донецкого "Шахтера":

Примечательно, что в список попали футболисты, проведшие более 360 игровых минут в этой кампании ЛЧ.

