Кучер: Панатинаикос будет фаворитом, но у нас все равно всегда есть шансы

Главный тренер " Днепра-1 " Александр Кучер оценил соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов, где команда сыграет против греческого "Панатинаикоса".

– Мы понимали, какие команды нам могут выпасть на этой стадии – это, конечно, непростые соперники. Конечно, будем упорно готовиться к этому противостоянию. "Панатинаикос", наверное, будет фаворитом, ведь и чемпионат у них сильнее, и главное, что для них болельщики станут 12-м игроком, горячо поддерживающим свою команду. Конечно, для нас эти матчи будут тяжелыми, но у нас все равно всегда есть шансы в каждом матче. Будем подходить к первому матчу с максимальной концентрацией.

– Есть кое-что общее между "Днепром-1" и "Панатинаикосом", что до последнего обе команды претендовали на чемпионство, но в итоге финишировали вторыми?

– Здесь я не вижу смысла искать какие-то параллели. Есть "Днепр-1", есть "Панатинаикос", все между нами будет решаться на футбольном поле.

– Добавляет изюминки противостоянию то, что в составе соперника хорошо известны украинским болельщикам Бернард, Вербич?

– Это действительно знакомые для нас футболисты – с кем-то вместе играл или против кого-то. Но у соперника много квалифицированных игроков, потому мы будем всех их разбирать и готовиться. Сейчас и у них сборы начались, поэтому, конечно, будем за ними следить. Для нас это будет очень важный поединок.