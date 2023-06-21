  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Кучер: Панатинаикос будет фаворитом, но у нас все равно всегда есть шансы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер: Панатинаикос будет фаворитом, но у нас все равно всегда есть шансы

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Днепр-1 в квалификации ЛЧ сыграет с Панатинаикосом

Кучер: Панатинаикос будет фаворитом, но у нас все равно всегда есть шансы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер оценил соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов, где команда сыграет против греческого "Панатинаикоса".

– Мы понимали, какие команды нам могут выпасть на этой стадии – это, конечно, непростые соперники. Конечно, будем упорно готовиться к этому противостоянию. "Панатинаикос", наверное, будет фаворитом, ведь и чемпионат у них сильнее, и главное, что для них болельщики станут 12-м игроком, горячо поддерживающим свою команду. Конечно, для нас эти матчи будут тяжелыми, но у нас все равно всегда есть шансы в каждом матче. Будем подходить к первому матчу с максимальной концентрацией.

– Есть кое-что общее между "Днепром-1" и "Панатинаикосом", что до последнего обе команды претендовали на чемпионство, но в итоге финишировали вторыми?

– Здесь я не вижу смысла искать какие-то параллели. Есть "Днепр-1", есть "Панатинаикос", все между нами будет решаться на футбольном поле.

– Добавляет изюминки противостоянию то, что в составе соперника хорошо известны украинским болельщикам Бернард, Вербич?

– Это действительно знакомые для нас футболисты – с кем-то вместе играл или против кого-то. Но у соперника много квалифицированных игроков, потому мы будем всех их разбирать и готовиться. Сейчас и у них сборы начались, поэтому, конечно, будем за ними следить. Для нас это будет очень важный поединок.

По теме
yellow-arrow
Сарапий: Панатинаикос? Никогда не был в Греции, хотелось там побывать
yellow-arrow
Соперники для Кочергина и Коваля. Состоялась жеребьевка второй квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионов
yellow-arrow
Днепр-1 узнал имя первого соперника в Лиге чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде