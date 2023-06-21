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Сарапий: Панатинаикос? Никогда не был в Греции, хотелось там побывать

Лига Чемпионов
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Днепр-1 в квалификации ЛЧ сыграет с Панатинаикосом

Сарапий: Панатинаикос? Никогда не был в Греции, хотелось там побывать

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий оценил соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов, где команда сыграет против греческого "Панатинаикоса".

– Эдуард, ты был одним из тех, кто перед жеребьевкой угадал соперника. Ты как раз и хотел сыграть против греческого клуба или просто предчувствие такое было?

– Нет, никакого предчувствия не было, а пожелания такие, потому что я никогда не был в Греции, и хотелось побывать там и сыграть против такой замечательной команды, как "Панатинаикос". На мой взгляд, греческий клуб по статусу намного выше "Серветта".

– Уже пытался что-то узнать о сопернике? Может, погуглил?

– Я знаю, что они 20-кратный чемпион Греции, поэтому эту команду гуглить не надо (улыбается). Будем готовиться – для нас это отличный соперник.

– Видишь что-то общее с прошлым сезоном, когда все начиналось с еврокубков и тоже с непростого соперника?

– Главное, чтобы результат был другим. Мы будем настраиваться на лучшее мы ведь играли в еврокубках и теперь это для нас не новизна. Надеюсь, что этот сезон в Европе будет лучше прошлого.

– Тренер "Панатинаикоса" с уважением к днепрянам сказал, что будут играть два равных соперника. Как будет с твоей точки зрения?

– Да-да, нас теперь уважают, нас знают. Но и мы всегда уважаем своего соперника, с кем бы мы ни играли.

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Источник:
СК Дніпро-1

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