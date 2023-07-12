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Матч Хамрун Спартан и Маккаби Хайфы был прерван на полчаса. Хозяева начали выкрикивать Палестина, а гости ответили файерами
Суровая квалификация Лиги чемпионов
Фото: Paul Vance
Судья поединка мальтийского "Хамрун Спартанс" и израильского "Маккаби Хайфа" (0:4) в первом раунде квалификации Лиги чемпионов принял решение остановить матч на 56-ой минуте. Болельщики гостей начали кидать файеры сначала на поле, а потом в фанатов хозяев.
Арбитр остановил игру и увел команды в раздевалку на полчаса. Представители "Маккаби" заявили, что все началось, после того как фанаты "Хамрун" стали выкрикивать "Палестина" и кидать мелкие предметы в болельщиков "Хайфы".
В итоге матч продолжился и "Маккаби" забил ещё 2 гола в ворота "Спартанс". Ответный матч в Израиле пройдет 18-го июля. Встреча начнется в 20:00.
Ugly scenes at the Centenary Stadium as Maccabi Haifa fans clash with Hamrun Spartans supporters - chants of 'Palestina' come from the home end soon after as a number of fans filter out of the ground. Disgraceful. pic.twitter.com/jU7AAGin4W— Andrew Dempsey (@AndrewDempsey98) July 11, 2023
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