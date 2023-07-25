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Днепр-1 – Панатинаикос 1:3. Неудачный старт в Лиге чемпионов для вице-чемпиона Украины

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Историческая игра для вице-чемпиона Украины

Днепр-1 – Панатинаикос 1:3. Неудачный старт в Лиге чемпионов для вице-чемпиона Украины

Фото: scdnipro1.com.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня подопечные Александра Кучера сыграли свой дебютный матч в Лиге чемпионов. Соперником нашей команды во втором квалификационном раунде стал "Панатинаикос".

Тренерский штаб "Днепра-1" с первых минут выпустил трех новичков: Мирошниченко, Кравца и Третьякова. Отметим, что один из лидеров команды Пихаленок еще до конца не восстановился от травмы, поэтому в заявку на игру не попал. Что касается наших соперников, то в стартовом составе отметим появление новичка Вильены, а также экс-игрока"Шахтера" Бернарда.

Подопечные Йовановича результативностью не отличались. Команда обычно играет первым номером, но много моментов не создает. Тем не менее, стоит отметить хорошее движение мяча в центре поля. К тому же, защита "Панатинаикоса" впечатляет: 16 пропущенных голов в 36 матчах.

Украинская команда уже в дебюте противостояния пропустила. Хуанкар на скорости ворвался в штрафную и прострелил на Шпорара, а словенский нападающий с нескольких метров переправил мяч в сетку – 0:1. В этом эпизоде стоит отметить ошибку Мирошниченко, который не смог ничего сделать с быстрым защитником Хуанкаром. Мощно начали игру гости, а подопечные Кучера были не готовы к такому прессингу.

Лишь на 18-й минуте вице-чемпионы Украины смогли создать первый момент в матче, но после передачи Гуцуляка из пределов штрафной мимо ворот пробил Довбик. Очень много ошибались украинцы на своей половине поля. Выход из защиты в атаку через пас не удавался. Еще в первом тайме из-за травмы вынужден был покинуть поле капитан "Панатинаикоса" Шенкевелд. Это достаточно серьезная потеря для гостей.

После забитого мяча продолжали играть солидно подопечные Йовановича, а украинцы не могли навязать свою игру. До заключительной трети поля мяч доходил редко. Отсутствие Пихаленка оказало существенное влияние на игру команды, ведь он является ключевым игроком в центре поля. Слишком пассивно играли днепряне, давали очень много времени и пространства футболистам "Панатинаикоса". Организованного прессинга у подопечных Кучера не было.

Украинские болельщики надеялись, что футболисты "Днепра-1" начнут играть более агрессивно и конструктивно после перерыва. Подопечные Кучера стали чаще пробивать, но работы у голкипера соперников не было. Следует отметить хорошую комбинацию Довбик-Гуцуляк, но Алексей пробил выше ворот. Старт второй половины встречи выглядел оптимистично для днепрян. Почему нельзя было так играть с первых минут?

Греки отдали инициативу нашей команде, а сами рассчитывали на быстрый выход в атаку. Следует отметить организованную игру в защите "Панатинаикоса". К сожалению, украинцев хватило на десять минут активной игры, а дальше снова начали спокойно контролировать ход матча гости.

На 73-й минуте очень хорошую комбинацию разыграли подопечные Кучера, но удар Рубчинского заблокировал защитник. Это был самый лучший момент для украинской команды за всю игру. Однако, в следующей атаке все вопросы о победителе матча сняли гости. После передачи Хуанкара мощно из-за пределов штрафной пробил Джуричич – 0:2.

Еще до завершения игры арбитр за фол Мирошниченко против Хуанкара назначил пенальти в ворота "Днепра-1". Одиннадцатиметровый реализовал Фотис Йоаннидис – 0:3. На последней минуте после розыгрыша стандарта гол престижа забил Танчик, переправивший мяч в пустые ворота – 1:3.

В итоге, матч завершился уверенной и заслуженной победой гостей. Ожидать чего-то более положительного в игре через неделю не приходится.

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Первый матч

"Днепр-1" - "Панатинаикос" 1:3

Голы: Танчик (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Йоаннидис (84, пен)

"Днепр-1" (стартовый состав): Кинарейкин, Кравец, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Бланко, Третьяков, Гуцуляк, Довбик

"Панатинаикос" (стартовый состав): Бриньолли, Хуанкар, Магнуссон, Шенкевелд, Котсирас, Вильена, Перес, Джуричич, Бернард, Палациос, Шпорар

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В статье: Лига чемпионов Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Комментарии (22)
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vlotko (Броди)
25.07.2023 в 23:25
Кучер фізрук - тренер а ля Шевчук. Де ж хвальоний збірник Сваток, а замінили як проф непридатного на цю гру? В четвер щось подібне не має статися з Ворсклою. Тренери проаналізують помилки (там вся гра помилка) ДД1 і побудують кращу гру. Такий початок - це неприємний симптом для всього нашого футболу на цей сезон.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
25.07.2023 в 23:24
Треба дивитися правді в очі. Панатінаікос зараз був би чемпіоном в упл. Для Дніпра - це надважкий суперник. Можете вважати нашу упл та Дніпро чимось дуже сильним, але це не так. Наш чемпіонат є надслабкий, це об"єктивна реальність, вам треба навчитись дивитися правді в очі (2)
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0
0
download1 (huyersk)
25.07.2023 в 23:23
Шмарклежуї повилазили - читати гидко, тьфу
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0
0
sidor3 (Киев)
25.07.2023 в 23:22
Произошло то что должно было произойти. Коломойский не простит Кучеру и Красникоау то что они поставили пацана на ворота. Они возомнили из себя богов футбола. Это их последние дни в Днепре. Жалко Днепр. История не учит.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
25.07.2023 в 23:17
вся вина Кучера не отгадал составом и ещё не опытного пацана поставил ворота --минус Днепр с ЛЧ --греки дома не проигрывают
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+1
-1
Не дармоед (Запорожье)
25.07.2023 в 23:10
Кому це все потрібно? Щороку одне й теж.
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0
0
Romerik (YNWA)
25.07.2023 в 23:07
Солідно. Ось це віце чемпіон Сьогоднішнє ДК спокійно в 2 м'ячі це грецьке непорозуміння обіграло б. Тут хоча б за лігу конференцій зачепитися)) І ще циганик на коментаторі таке сурреаліістичне позорище. Каже, в панатінайкоса досвіду більше, забили все що могли. Скажіть тому клоуну хтось, що це дно вилітало 2 сезони підряд з кваліфікації ЛК, а перед цим три роки в бані сиділо. Иксперд
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
25.07.2023 в 23:11
Тіко твое Динамо зайняло 4 місце в над слабкому чемпіонаті України.
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+1
-3
Демьян (Днепр)
25.07.2023 в 23:12
Посмотрим на твое Динамо, в ЛК кто мешал им вице чемпионом становится ,кривые ноги?
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+1
-2
Romerik (YNWA)
25.07.2023 в 23:16
Моє динамо? Я вболіваю, хоча буде правильніше, мені цікаво дивитися за грою лише "українізованих" шахти в УПЛ. Але я бачу в що зараз грає ДК і віддаю належне їм. Тому просто уяви, за яке дно, та ще й дно-аферу до того ж всього ти вболіваєш, що змушений вішати на мене ярлик динамівця
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
25.07.2023 в 23:06
С таким составом и тренером не удивительно. Даже литовцы в меньшенстве с куда более сильным Галатасараем вырвали ничью. СК Дно-1...
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+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2023 в 23:02
Дуже слабкий склад у Дніпра, провалена підготовка до сезону...
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.07.2023 в 23:00
Навіщо взагалі займати 2 місце? Щоб що? Здутися від третьосортного Панатинаїкоса?Позорисько..
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+3
-1
C_Ballack (Днепр)
25.07.2023 в 23:08
Та взагалі нащо той чемпіонат України.. нащо той футбол.. вот нива, о це да. Ні куди не виходить, але ж і не ганьбить в Європі
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+1
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.07.2023 в 23:15
Перепрошую, я лише поставив риторичне запитання та висловив своє враження від гри. Команда, яка грає за Лігу чемпіонів, не має права так беззубо програвати. А про Ниву взагалі недоречно згадувати.
+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2023 в 22:58
Ну що, Каломойша, проси за Довбика 40 млн. євро...
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+4
-1
C_Ballack (Днепр)
25.07.2023 в 23:04
А кто просил 40млн? Не пиши чушь
Ответить
+1
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2023 в 23:22
Ну 20 просив а він і на 5 не на грав.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
25.07.2023 в 22:56
Ну что ж, половина матчей ЛЧ в этом году для днепрян сыграна.
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
25.07.2023 в 22:56
Слабый чемпионат... Слабый тренер... Слабые игроки...
Ответить
+1
-2
Не чесний президент (Полтава)
25.07.2023 в 23:09
Погане поле...Погана погода...Магнітні бурі.. Висновок: треба всіх розігнать, а перед цим не заплатить, і зробити Дніпро-2)
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+4
0
Лекарь (село Дарниця)
25.07.2023 в 23:19
А що вже казати про вболівальників?
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+2
0

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