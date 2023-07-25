Днепр-1 – Панатинаикос 1:3. Неудачный старт в Лиге чемпионов для вице-чемпиона Украины

Сегодня подопечные Александра Кучера сыграли свой дебютный матч в Лиге чемпионов. Соперником нашей команды во втором квалификационном раунде стал "Панатинаикос".

Тренерский штаб "Днепра-1" с первых минут выпустил трех новичков: Мирошниченко, Кравца и Третьякова. Отметим, что один из лидеров команды Пихаленок еще до конца не восстановился от травмы, поэтому в заявку на игру не попал. Что касается наших соперников, то в стартовом составе отметим появление новичка Вильены, а также экс-игрока"Шахтера" Бернарда.

Подопечные Йовановича результативностью не отличались. Команда обычно играет первым номером, но много моментов не создает. Тем не менее, стоит отметить хорошее движение мяча в центре поля. К тому же, защита "Панатинаикоса" впечатляет: 16 пропущенных голов в 36 матчах.

Украинская команда уже в дебюте противостояния пропустила. Хуанкар на скорости ворвался в штрафную и прострелил на Шпорара, а словенский нападающий с нескольких метров переправил мяч в сетку – 0:1. В этом эпизоде стоит отметить ошибку Мирошниченко, который не смог ничего сделать с быстрым защитником Хуанкаром. Мощно начали игру гости, а подопечные Кучера были не готовы к такому прессингу.

Лишь на 18-й минуте вице-чемпионы Украины смогли создать первый момент в матче, но после передачи Гуцуляка из пределов штрафной мимо ворот пробил Довбик. Очень много ошибались украинцы на своей половине поля. Выход из защиты в атаку через пас не удавался. Еще в первом тайме из-за травмы вынужден был покинуть поле капитан "Панатинаикоса" Шенкевелд. Это достаточно серьезная потеря для гостей.

После забитого мяча продолжали играть солидно подопечные Йовановича, а украинцы не могли навязать свою игру. До заключительной трети поля мяч доходил редко. Отсутствие Пихаленка оказало существенное влияние на игру команды, ведь он является ключевым игроком в центре поля. Слишком пассивно играли днепряне, давали очень много времени и пространства футболистам "Панатинаикоса". Организованного прессинга у подопечных Кучера не было.

Украинские болельщики надеялись, что футболисты "Днепра-1" начнут играть более агрессивно и конструктивно после перерыва. Подопечные Кучера стали чаще пробивать, но работы у голкипера соперников не было. Следует отметить хорошую комбинацию Довбик-Гуцуляк, но Алексей пробил выше ворот. Старт второй половины встречи выглядел оптимистично для днепрян. Почему нельзя было так играть с первых минут?

Греки отдали инициативу нашей команде, а сами рассчитывали на быстрый выход в атаку. Следует отметить организованную игру в защите "Панатинаикоса". К сожалению, украинцев хватило на десять минут активной игры, а дальше снова начали спокойно контролировать ход матча гости.

На 73-й минуте очень хорошую комбинацию разыграли подопечные Кучера, но удар Рубчинского заблокировал защитник. Это был самый лучший момент для украинской команды за всю игру. Однако, в следующей атаке все вопросы о победителе матча сняли гости. После передачи Хуанкара мощно из-за пределов штрафной пробил Джуричич – 0:2.

Еще до завершения игры арбитр за фол Мирошниченко против Хуанкара назначил пенальти в ворота "Днепра-1". Одиннадцатиметровый реализовал Фотис Йоаннидис – 0:3. На последней минуте после розыгрыша стандарта гол престижа забил Танчик, переправивший мяч в пустые ворота – 1:3.

В итоге, матч завершился уверенной и заслуженной победой гостей. Ожидать чего-то более положительного в игре через неделю не приходится.

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Первый матч

"Днепр-1" - "Панатинаикос" 1:3

Голы: Танчик (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Йоаннидис (84, пен)

"Днепр-1" (стартовый состав): Кинарейкин, Кравец, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Бланко, Третьяков, Гуцуляк, Довбик

"Панатинаикос" (стартовый состав): Бриньолли, Хуанкар, Магнуссон, Шенкевелд, Котсирас, Вильена, Перес, Джуричич, Бернард, Палациос, Шпорар