Шелаев: Как ни странно, шансы у Днепра-1 пройти Панатинаикос есть

Экс-хавбек сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал поражение "Днепра-1" от греческого "Панатинаикоса" (1:3) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

— Ваши впечатления от первого матча в противостоянии "Днепра-1" и "Панатинаикоса"?

— На мой взгляд, мы увидели, что футболисты "Панатинаикоса" не обладают большим перевесом в классе, если сравнивать с игроками "Днепра-1". С этой командой вполне можно играть. Возможно, на сегодня, "Панатинаикос" – более сбалансированная команда. У "Днепра-1" я заметил две проблемы. Первое – нужно, чтобы новобранцы притерлись к старожилам, а на это нужно время. Второе – те спарринги, которые провел "Днепр-1" в летнее межсезонье, они не были в основном, нужного качества. Нужны более сильные спарринг партнеры.

— Понятно, что "Панатинаикос" фаворит противостояния с "Днепром-1". Н есть ли надежда у нас на матч в Афинах?

— Как ни странно, шансы у нас есть. Теперь выездные голы не считаются. Можно выиграть 2:0 и перевести игру в овертайм. Быстрый гол украинской команде нужен. Даже не так, важно уйти на перерыв, выигрывая хотя бы в один мяч. При ничейном счете, после первого тайма, наши ребята будут спешить, суетиться и так далее. Во втором тайме матча в Словакии наши игроки действовали уже увереннее, начали создавать моменты у ворот противника.

— Как вы считаете, Александр Кучер получил много информации о своей команде после игры в Лиге чемпионов?

— Безусловно. Понятно, что все хотят играть в группе Лиги чемпионов. Но, пройдя "Панатинаикос", "Днепр-1" попадает на мощный "Марсель". И это только третий раунд квалификации. А есть еще плей-офф раунд Лиги чемпионов. Более реальная задача – попасть в групповой турнир Лиги Европы или Лиги конференций. После матча в Афинах, у днепрян будет жесткий график – по два матча в неделю, и так до окончания лета. В чемпионате Украины тоже нужно набирать очки. Думаю, что Александр Кучер все знал о состоянии своих ребят. Но это все подтвердилось на практике. Впереди у "Днепра-1" много тяжелых матчей.

— Через неделю в Афинах пройдет ответный матча "Панатинаикоса" и "Днепра-1". Шанс на проход в третий раунд квалификации для украинской команды есть?

— Игра еще не закрыта. Окно возможностей для "Днепра-1" сохраняется.