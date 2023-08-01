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ЛЧ. Панатинаикос – Днепр-1 2:2. Бег с препятствиями
Плюс есть: подопечные Кучера заработали 0,5 очков в таблицу коэффициентов
Фото: СК Дніпро-1
Лига чемпионов, второй раунд квалификации
Ответный матч (счет первого поединка – 3:1)
"Апостолос Николаидис" (Афины)
Главный арбитр: Бастиан Данкерт (Германия)
"Панатинаикос" – "Днепр-1" 2:2
Голы: Шпорар 15, 70 – Довбик 24, Сарапий 54
"Панатинаикос": Бриньоли – Коцирас, Едвай, Магнуссон, Хуанкар – Рубен Перес, Джуричич (Кляйнгайслер 79), Вилена (Чокай 66) – Паласиос (Манчини 46), Шпорар (Йоаннидис 79), Бернард
"Днепр-1": Волынец (Кинарейкин 36) – Е. Пасич, Адамюк, Сарапий (Сваток 57), Каплиенко (Танчик 69) – Бабенко, Бланко – Мирошниченко, Пихаленок (Когут 69), Рубчинский (Гуцуляк 69)
Предупреждения: Паласиос 45+2, Чокай 90+5 – Бланко 20, Рубчинский 43, Пихаленок 55, Когут 87
Удаление: Танчик 75 (прямая красная)
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