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ЛЧ. Панатинаикос – Днепр-1 2:2. Бег с препятствиями

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Плюс есть: подопечные Кучера заработали 0,5 очков в таблицу коэффициентов

ЛЧ. Панатинаикос – Днепр-1 2:2. Бег с препятствиями

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Лига чемпионов, второй раунд квалификации

Ответный матч (счет первого поединка – 3:1)

"Апостолос Николаидис" (Афины)

Главный арбитр: Бастиан Данкерт (Германия)

"Панатинаикос" – "Днепр-1" 2:2

Голы: Шпорар 15, 70 – Довбик 24, Сарапий 54

"Панатинаикос": Бриньоли – Коцирас, Едвай, Магнуссон, Хуанкар – Рубен Перес, Джуричич (Кляйнгайслер 79), Вилена (Чокай 66) – Паласиос (Манчини 46), Шпорар (Йоаннидис 79), Бернард

"Днепр-1": Волынец (Кинарейкин 36) – Е. Пасич, Адамюк, Сарапий (Сваток 57), Каплиенко (Танчик 69) – Бабенко, Бланко – Мирошниченко, Пихаленок (Когут 69), Рубчинский (Гуцуляк 69)

Предупреждения: Паласиос 45+2, Чокай 90+5 – Бланко 20, Рубчинский 43, Пихаленок 55, Когут 87

Удаление: Танчик 75 (прямая красная)

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Комментарии (11)
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fanatSD (донецк)
01.08.2023 в 22:45
если не уберут кучера будет ещё хуже.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
01.08.2023 в 22:35
Надіюсь, просто молюсь, щоб інсайд співаковського виправдався і Жирона після цього матчу забрала Довбика від цих бездарів
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0
-1
Термит (Київ)
01.08.2023 в 22:35
Нормальна гра. Якби вона була б першою - всі раділи б результату. А після 1:3 шансів було небагато, хоча дійсно старалися. Як на мене, суддя був упереджений, всі спірні моменти - не в нашу користь.
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+1
-2
Romerik (YNWA)
01.08.2023 в 22:41
Як завжди у вболівальників клубу афери суддя заангажований)) Нічого нового. І взагалі це ахметка купив німця, а палкін з срною особисто підсипали отруту в їжу гравців. Якщо ти не їх вболівальник, то вдвічі дивно таке читати про суддю)
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+1
-2
Грязный Гаррик (C)
01.08.2023 в 22:34
Славия обыграет Днепр-1 легко...Их уровень игры с Минаем и Колосом...красные карточки непонятные,у команды нет тренера,что мы хотим вообще???ладно Всем Благ
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+1
-3
miruk 81 (львів)
01.08.2023 в 22:32
Дуже слабка гра. Рівень ліги конференцій не вище
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
01.08.2023 в 22:38
это уровень дворового УПЛ а в этом году ДНЕПР будет бороться с 5-8 место
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+1
-2
miruk 81 (львів)
01.08.2023 в 22:31
Який нафіг кавер? Це дно
Ответить
+1
-1
miruk 81 (львів)
01.08.2023 в 22:31
ТУПО БЕЗДАРИ
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+1
-1
Демьян (Днепр)
01.08.2023 в 22:37
Тупо бездари играют сейчас в первой лиге ,в бело- зелёной форме, Карпаты называется
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+1
-1
miruk 81 (львів)
01.08.2023 в 22:42
Це ми побачимо наступного сезону коли Карпати вийдуть в прем'єр лігу а нещодавно десь так в десяточці будуть з мільйонами бені
0
0

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