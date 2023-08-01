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Кучер: Красной там точно не было. Еще пенальти в первом матче - всегда что-то не в нашу пользу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Коуч днепрян - о противостоянии с Панатинаикосом

Кучер: Красной там точно не было. Еще пенальти в первом матче - всегда что-то не в нашу пользу

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Александр кучер подвел итог ответного матча квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса" (2:2).

Напомним, что по итогам двух поединков днепряне уступили с общим счетом 3:5.

– Сегодня мы играли в то, что и планировали. В первом матче у нас это не получилось, а вот сегодня то, о чем мы договаривались у нас получалось.

– Правда ли, что перед игрой в команде было отравление?

– Да, у нас минувшей ночью отравились сразу восемь футболистов и семь работников по персоналу клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много игроков которые отравились.

– Какое у вас впечатление от обеих игр?

– Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как "Панатинаикос". Сегодня мне ребята понравились, понравилось то, как они играли. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что мы должны сегодня показать, что мы – украинцы, и я считаю, что они сегодня это доказали. Они достойны того, чтобы называться украинцами. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру.

– Считаете, что игра закончилась после красной карточки?

– Конечно, это был основной эпизод, который сломал всю игру. То, что я увидел в этом моменте – это желтая карточка 50 на 50, а красной там точно не было. А еще, знаете ли, нам в первом матче такой же 11-метровый поставили, когда нам забили третий гол. Всегда что-то не в нашу пользу.

– Что случилось с вратарем команды?

– Его забрали в больницу и сейчас я не могу сказать, каково его состояние. Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже.

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В статье: Александр Кучер Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
02.08.2023 в 00:32
Поганому танцору...
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
02.08.2023 в 00:12
Красной не было точно! Жёлтая и то под вопросом...
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.08.2023 в 23:46
Колгоспник, а не тренер...
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+1
-2

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