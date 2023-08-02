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Форвард Панатинаикоса: Это был странный матч, они забили дважды на нашем поле

Лига Чемпионов
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Андраж Шпорар – о матче против "Днепра-1"

Форвард Панатинаикоса: Это был странный матч, они забили дважды на нашем поле

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Нападающий "Панатинаикоса" Андраж Шпорар поделился мыслями после победы над "Днепром-1" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (5:3 по сумме двух матчей).

"Очень важно, что мы квалифицировались в третий раунд. Это был странный матч, "Днепр-1" преуспел и забил дважды на нашем поле, чего мы не должны были допустить, но в итоге мы победили и прошли дальше. Сейчас начало сезона.

Нападающему важно забивать, хочу продолжать в том же духе", - цитирует Шпорара Hellas Posts.

К слову, форвард забил 3 из 5 голов "Панатинаикоса" в двухматчевом противостоянии с "Днепром-1".

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1 Андраж Шпорар
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Источник:
Hellas Posts

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