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Форвард Панатинаикоса: Это был странный матч, они забили дважды на нашем поле
Андраж Шпорар – о матче против "Днепра-1"
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Панатинаикоса" Андраж Шпорар поделился мыслями после победы над "Днепром-1" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (5:3 по сумме двух матчей).
"Очень важно, что мы квалифицировались в третий раунд. Это был странный матч, "Днепр-1" преуспел и забил дважды на нашем поле, чего мы не должны были допустить, но в итоге мы победили и прошли дальше. Сейчас начало сезона.
Нападающему важно забивать, хочу продолжать в том же духе", - цитирует Шпорара Hellas Posts.
К слову, форвард забил 3 из 5 голов "Панатинаикоса" в двухматчевом противостоянии с "Днепром-1".
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