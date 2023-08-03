По другую сторону баррикад. Украинцы, огорчавшие клубы УПЛ в еврокубках

Поединок "Ворсклы" и "Дилы" примечателен не только волевой викторией полтавчан, но и тем фактом, что за соперника забил Николай Ковталюк. Уроженец Самбора начинал во львовских "Карпатах", представлял интересы "Ильичевца", киевского "Арсенала" и "Колоса", а в 2017-м отправился в Грузию, где в целом произвел хорошее впечатление.

Мы же вдохновились перипетиями матча и решили узнать, кто еще из украинцев по иронии судьбы портил нам нервы в еврокубках. Список не очень велик, но интересен.

Олег Протасов и Геннадий Литовченко против "Черноморца" в КОК 1992/93

В ноябре 1992-го "Олимпиакос", возглавляемый Олегом Блохиным, посетил Одессу. "Черноморец" здорово стартовал в Кубке обладателей кубков, в предыдущем туре уничтожил лихтенштейнский "Вадуц" (12:1) и не испугался испытания в виде греков. Более того, в Пирее произошла победа Виктора Прокопенко - "моряки" вышли вперед на 4 минуте благодаря стараниям Юрия Сака, перестроились и сдержали оппонента.

А вот в Одесе "Черноморец" посыпался. Если результативный удар, записанный на Георгиоса Ваициса, еще можно назвать случайным (мяч встряхнул перекладину, дезориентировал оборону и залетел после добивания), то вот Геннадий Литовченко приложился к славе - его дальняя пушка оказалась Олегу Суслову не под силу.

К концу второго тайма свое слово сказал Олег Протасов - отозвался на пас партнера и без проблем протолкнул круглого в сетку. Вообще, такую легкость "Олимпиакоса" можно объяснить классом, однако в Одессе еще долго ходили разговоры о "договорняке". Да, это были голодные 90-е.

Андрей Воронин - против "Динамо" в ЛЧ 2004/05

Андрей Воронин с двух ног ворвался в леверкузенский "Байер" - на протяжении кампании 2004/05 порадовал 17 голами и 5 ассистами. Отметим, что 2+2 пришлись на Лигу чемпионов, причем все в борьбе с "Динамо" (добавим, что это единственные мячи украинца на групповой стадии турнира, больше он никому не забивал).

Квартет В, где также расположились мадридский "Реал" и Рома", выглядела довольно ровно, учитывая, что три команды до последнего спорили за плей-офф (итальянцы быстро откололись), вклад Воронина сложно переоценить.

В Киеве "фармацевты" проиграли 2:4, однако к середине второго тайма закономерно вели 2:1 - Андрей оказался в правильном месте и воспользовался ошибкой Александра Шовковского, неудачно отразившего сферу перед собой. Вскоре НСК "Олимпийский" нервно загудел - форвард развернулся и отдал пас на Енса Новотного, который со своей стороны положил СаШо на лопатки и попал в пустые ворота. И хорошо, что Диого Ринкон и Флорин Чернат не позволили киевлянам расклеиться - в конце концов мы увидели хороший камбек.

Жаль, что в Германии "бело-синие" не продемонстрировали характер. Йожефу Сабо хватило бы ничьей для преодоления барьера, но "Байер" безостановочно атаковал, шел на тактические грубости и справедливо протиснулся дальше. После перерыва началось избиение - защита "динамовцев" треснула по швам, и Жуан дос Сантос с подачи Воронина распечатал владение Шовковского.

Наша сторона вынужденно раскрылась, попыталась отквитать гандикап, однако здесь вынырнул сам Андрей, чем фактически исключил все дальнейшие потуги. Когда же Марк Бабич установил 3:0, ДК находился в глубоком нокауте.

Роман Яремчук - против "Динамо" в ЛЧ 2021/22

Роман Яремчук не оправдал надежд в "Бенфике" - 9 голов и 7 передач, зафиксированные в 47 матчах, не поразили португальскую публику. Но если говорить о важных и приятных моментах для нападающего, то это, безусловно, противостояние с родным ему "Динамо".

Яремчук не очень хорошо простился с киевлянами, на что не раз намекал. Игрок объективно не убедил Серия Реброва в профпригодности, был продан в "Гент" (где кроме "бело-синих" еще и пересекся с "Александрией"), и обрадовался, когда получил новую возможность, чтобы самоутвердиться против бывшего клуба.

По состоянию на шестой тур ЛЧ подопечные Мирчи Луческу ни на что не претендовали, "орлы" же вполне претендовали на плей-офф. Ситуация зависела не только от встречи на "Да Луж" - "Барселона" опережала португальцев на 2 пункта, но параллельно должна была пройти проверку "Баварией".

В итоге все сложилось как нельзя лучше - на 16 минуте Роман отреагировал на передачу Жоау Мариу, чем заложил фундамент будущей победы 2:0, мюнхенцы же сделали дело со своей стороны - "блаугранас" пропустили трижды, в результате чего впервые за 21 год не попали в весеннюю часть ЛЧ.

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Также следует вспомнить Александра Зинченко и Руслана Малиновского против донецкого "Шахтера" - ребятам не удалось забить, но они оформили ассисты.

Бывший представитель "Манчестер Сити" частенько пересекался с "горняками" в ЛЧ и запомнился во время разгрома 6:0 – того самого, где Рахим Стерлинг картинно упал, а Виктор Кашшаи назначил скандальный пенальти. Собственно, Саша помог Рахиму огорчить Андрея Пятова, правда, львиную долю успеха сделал именно англичанин - оторвался от Майкона и Тараса Степаненко, протянул мяч и в стиле Франко Рибери разобрался с вратарем.

Что касается Малиновского, то его передача оказалась гораздо более ценной. В заключительном туре группового этапа 2019/20 "Шахтер" надеялся удержаться на второй строчке благодаря 6 накопленным баллам и не пропустить вперед "Аталанту", которая имела в активе на 2 очка меньше.

К сожалению, в Харькове случился худший сценарий - Тимоти Кастань открыл счет, чем заставил "оранжево-черных" ощутимо нервничать, после чего на 80-й минуте за дело взялся Руслан. Житомирянин придумал неординарное исполнение штрафного: то ли удар, то ли навес полетел в сторону штрафной - Марко Пашаличу осталось просто подставить ногу.

Для дончан 0:2 на табло означали конец с последующим понижением в Лигу Европы - неудивительно, что под занавес встречи Робин Гозенс поставил жирную точку в виде 3:0.