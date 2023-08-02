ЛЧ. Ракув Кочергина выстоял против Карабаха, Загреб Михайличенко повторно разобрался с Астаной

Лига чемпионов, квалификация

Ответный матчи второго раунда отбора

Астана, Астана Арена

Астана (Казахстан) – Динамо Загреб (Хорватия) 0:2

(Общий счёт – 0:6)

Голы: Марочкин 24 (аг), Марин 89

Загребское "Динамо" повторно разобралось с "Астаной". После 4:0 на своем поле тренер хоорватов Игор Бишчан позволил себе приберечь ключевых игроков на лавке запасных. В частности, автор хет-трика в первом матче команд Лука Иванушец на поле "Астана Арена" так и не появился. Зато свой шанс получил Богдан Михайличенко – украинец дебютировал в стартовом составе "Динамо" этим вечером.

Полуосновной состав гостей играл без излишних усилий, часто отдавая инициативу "Астане". Но всё равно добыл результат. В первом тайме Марочкин снял мяч с ноги вингера "Динамо" Эмрели, но сам запустил круглого в свои ворота. В конце второго тайма удвоил перевес Марин.

Баку, Олимпийский

Карабах (Азербайджан) – Ракув (Польша) 1:1

(Общий счёт – 3:4)

Голы: Джиджа 60 – Тудор 52

Атмосфера в ещё одном матче с участием нашего легионера была куда напряженнее. "Ракув" привёз в Баку минимальную победу, и потратил немало нервов, чтобы уберечь этот перевес по итогам второй встречи. После сухого первого тайма латераль гостей Фран Тудор неожиданно вывел польский коллектив вперёд.

Спустя 8 минут Редон Джиджа вполне закономерно сравнял счёт в матче после очередного натиска "Карабаха". Как раз после пропущенного на последние полчаса на поле появился Владислав Кочергин. Украинец помог "Ракуву" сохранить перевес, заработав несколько ценных тактических фолов. Так что клуб из Ченстоховы идёт дальше.