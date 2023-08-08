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Матч Лиги Чемпионов АЕК - Динамо Загреб перенесен на фоне убийства греческого болельщика
УЕФА отреагировал на экстренную ситуацию
фото - Twitter
Во вторник, 8 августа, должен был состояться матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между афинским АЕК и загребским «Динамо».
Однако, как сообщает хорватский клуб, УЕФА решила перенести игру на неопределенный срок.
Причина – убийство греческого болельщика хорватскими фанатами. Накануне сообщалось, что группа из 150 загребских ультрас в понедельник напала на греческих болельщиков вблизи стадиона АЕКа. В ходе атаки один человек погиб в результате ножевых ранений. В настоящее время ведется следствие.
Отметим, что АЕК в своих соцсетях опубликовал фото погибшего болельщика с подписью:
Михайли, АЕК тебя никогда не забудет. Убийцы и причастные должны быть наказаны
Μιχάλη, η ΑΕΚ δε θα σε ξεχάσει ποτέ! Παραδειγματική τιμωρία για τους δολοφόνους και τους υπεύθυνους! pic.twitter.com/h0ug4XosVx— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 8, 2023
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