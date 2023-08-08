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Матч Лиги Чемпионов АЕК - Динамо Загреб перенесен на фоне убийства греческого болельщика

Лига Чемпионов
(1 голосов)

УЕФА отреагировал на экстренную ситуацию

Матч Лиги Чемпионов АЕК - Динамо Загреб перенесен на фоне убийства греческого болельщика

фото - Twitter

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 8 августа, должен был состояться матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между афинским АЕК и загребским «Динамо».

Однако, как сообщает хорватский клуб, УЕФА решила перенести игру на неопределенный срок.

Причина – убийство греческого болельщика хорватскими фанатами. Накануне сообщалось, что группа из 150 загребских ультрас в понедельник напала на греческих болельщиков вблизи стадиона АЕКа. В ходе атаки один человек погиб в результате ножевых ранений. В настоящее время ведется следствие.

Отметим, что АЕК в своих соцсетях опубликовал фото погибшего болельщика с подписью:

Михайли, АЕК тебя никогда не забудет. Убийцы и причастные должны быть наказаны

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В статье: Фанаты АЕК (Афины) Лига чемпионов Динамо (Загреб)
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Комментарии (2)
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Fata Morgana (Запорожье)
08.08.2023 в 13:22
Да за такое варварство надо просто тупо лишить этих уродов права посещать международные матчи на энное количество лет! Сволочи!!
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
08.08.2023 в 13:04
Невже в світі мало крові? За що вбили людину? За те що він "посмів" вболівати за інший клуб... ВАРВАРИ!
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+3
0

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