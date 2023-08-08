Матч Лиги Чемпионов АЕК - Динамо Загреб перенесен на фоне убийства греческого болельщика

Во вторник, 8 августа, должен был состояться матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между афинским АЕК и загребским «Динамо».

Однако, как сообщает хорватский клуб, УЕФА решила перенести игру на неопределенный срок.

Причина – убийство греческого болельщика хорватскими фанатами. Накануне сообщалось, что группа из 150 загребских ультрас в понедельник напала на греческих болельщиков вблизи стадиона АЕКа. В ходе атаки один человек погиб в результате ножевых ранений. В настоящее время ведется следствие.

Отметим, что АЕК в своих соцсетях опубликовал фото погибшего болельщика с подписью:

Михайли, АЕК тебя никогда не забудет. Убийцы и причастные должны быть наказаны