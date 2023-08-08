Фанаты загребского Динамо напали на болельщиков АЕКа перед матчем Лиги Чемпионов. Есть убитый

В ночь на понедельник, 7-го августа 2023-го года произошла стычка между болельщиками АЕКа и загребского "Динамо". К сожалению, один болельщик АЕКа потерял жизнь после этих печальных событий.

Этот шокирующий случай произошел в преддверии матча квалификации Лиги чемпионов между двумя командами в Афинах.

Согласно сообщениям, большая группа из примерно 150-200 болельщиков "Динамо" приехала в Афины в понедельник вечером, и направилась к OPAP Arena AEK. Сообщается, что там они напали на болельщиков хозяев в кафе и барах вокруг стадиона.

Впоследствии были аресты, причастных лиц задержали и доставили в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения дела.

Напомним, что матч между АЕКом и загребским "Динамо" состоится во вторник, восьмого августа, в 21:45.