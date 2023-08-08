Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фанаты загребского Динамо напали на болельщиков АЕКа перед матчем Лиги Чемпионов. Есть убитый
Нападение фанатов
Фото - greekcitytimes.com / автор невідомий
В ночь на понедельник, 7-го августа 2023-го года произошла стычка между болельщиками АЕКа и загребского "Динамо". К сожалению, один болельщик АЕКа потерял жизнь после этих печальных событий.
Этот шокирующий случай произошел в преддверии матча квалификации Лиги чемпионов между двумя командами в Афинах.
Согласно сообщениям, большая группа из примерно 150-200 болельщиков "Динамо" приехала в Афины в понедельник вечером, и направилась к OPAP Arena AEK. Сообщается, что там они напали на болельщиков хозяев в кафе и барах вокруг стадиона.
Впоследствии были аресты, причастных лиц задержали и доставили в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения дела.
Напомним, что матч между АЕКом и загребским "Динамо" состоится во вторник, восьмого августа, в 21:45.
Популярное сейчас
- Довбик в Жироне: забыть Данию, Цыганков-пиарщик и пресса, мечтающая о 20 голах
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Жеребьевка еврокубков, замена Довбика, новая звезда для ПСЖ. Главные новости за 7 августа
- Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Наши поздравления! У четы Зинченко родилась вторая девочка. ФОТО