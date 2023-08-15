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Квалификация ЛЧ. Маккаби Хайфа уверенно выбивает Слован
"Янг Бойз" ожидает
Лига Чемпионов. Третий Квалификационный раунд. Ответный матч Хайфа. "Самми Офер" "Маккаби" (Хайфа) - "Слован" (Братислава) 3:1 (общий счет - 5:2) Голы: Пьерро 29, Саба 45+2, Давид 90+3 - Толич 85 "Маккаби" Хайфа был первой израильской командой в групповом турнире Лиги Чемпионов, первой, кто вышел туда во второй раз, первой, кто вышел в третий. Первой, кто играл в групповом турнире ЛЧ и в том же сезоне выиграл Чемпионат Израиля. Остался один интересный рекорд - стать первой, кто играл в группах ЛЧ два сезона подряд. Сегодня "зелёные" приблизились к этой цели. На пути остался лишь "Янг Бойз". За них и против "Слована" сегодня играли результат первого матча (2:1 в гостях), ужасная жара и влажность в Хайфе, поддержка болельщиков, которых и соперники опасались, отсутствие своего лидера Владимира Вайсса. А главное - качество. Израильтяне просто сильнее команды Джабы Канкавы и Юрая Куцки. И командно, и индивидуально. Неплохой стартовый штурм гостей завершился двумя ударами головой с углового. Один - слабо, второй Ницану пришлось отбивать. Затем началась вязкая игра с мячом у хозяев. Они и нашли две красивые комбинации. Пас вразрез в штрафную, навес капитана Шери, удар головой центрфорварда Пьерро и его пятый гол в Квалификации. "Стенка" Пьерро с Шери, пас последнего вразрез в штрафную - и Саба замыкает. Между двумя голами вратарь Борян ещё и спас гостей сейвом, также Пьерро пробил очень слабо в упор. Во втором тайме хозяева ожидаемо заснули и довольно часто ошибались. Гости пытались, но их останавливали то защитники, то Ницан (выход Куцки один-на-один), то собственная неточность. Толич разыграл "стенку" и забил, но этого не хватило. В итоге даже восстановилось преимущество в два мяча. С третьим ассистом Шери.
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