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Видео, як Марсель вылетел из Лиги Чемпионов, уступив в серии пенальти Панатинаикосу

Лига Чемпионов
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Французы покидают ЛЧ

Видео, як Марсель вылетел из Лиги Чемпионов, уступив в серии пенальти Панатинаикосу

globallookpress.com

UA-Футбол
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Уже в первом тайме "Олимпик" дважды сумел забить грекам.

Пьер-Эмерик Обамеянг отметился дублем, при этом гости ни разу не пробили даже в сторону ворот Лопеса в первом тайме.

После перерыва "Марсель" сел в оборону и отдал "Панатинаикосу" инициативу. Уже в компенсированное время греки получили право на пенальти и перевели игру в экстра-таймы.

В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти.

"Олимпик" (Франция) – "Панатинаикос" (Греция) 2:1 (пен. 4:5)

(Общий счет – 2:2)

Голы: Обамеянг 2, 45+1 – Иоаннидис 90+9 (п)

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В статье: Панатинаикос (Афины) Марсель
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