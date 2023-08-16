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Видео, як Марсель вылетел из Лиги Чемпионов, уступив в серии пенальти Панатинаикосу
Французы покидают ЛЧ
globallookpress.com
Уже в первом тайме "Олимпик" дважды сумел забить грекам.
Пьер-Эмерик Обамеянг отметился дублем, при этом гости ни разу не пробили даже в сторону ворот Лопеса в первом тайме.
После перерыва "Марсель" сел в оборону и отдал "Панатинаикосу" инициативу. Уже в компенсированное время греки получили право на пенальти и перевели игру в экстра-таймы.
В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти.
"Олимпик" (Франция) – "Панатинаикос" (Греция) 2:1 (пен. 4:5)
(Общий счет – 2:2)
Голы: Обамеянг 2, 45+1 – Иоаннидис 90+9 (п)
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