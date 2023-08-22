Квалификация ЛЧ. Де Йонг спасает ПСВ в Глазго, Ракув Кочергина проигрывает дома

Квалификация Лиги Чемпионов

Плей-офф раунд, первый матч

Глазго, Айброкс

Рейнджерс (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) 2:2

Голы: Сима 45, Матондо 76 – Сангаре 61, де Йонг 80

Настоящий праздник футбола прошёл на "Айброксе" – бой на встречных курсах в исполнении двух, вероятно, лучших команд нынешней квалификации. И всё это было приправлено драматичной предысторией – эти двое уже встречались в плей-офф раунде прошлого отбора, где в плотной борьбе "Рейнджерс" вырвал путёвку в групповой этап.

ПСВ сразу захватил инициативу и за счёт быстрых комбинаций на флангах с самого дебюта начал опасно проникать в чужую штрафную. Впрочем, доминация долго не продлилась – "Рейнджерс" агрессивно оборонялся и навязывал сопернику столь нежелательную физическую борьбу. Не забывая при этом намертво накрыть де Йонга и опасно контратаковать.

В первом тайме гости были несколько лучше, но ничейный счёт был бы вполне справедливым. Но грубая ошибка Сангаре перевернула игру. Экс-цель "Ливерпуля" в конце первой половины невнимательно сыграл у своей штрафной, подарив мяч сопернику. Дрессерс оперативно нашёл Симу, и тот шикарным обводящим ударом вывел хозяев вперёд.

К чести ивуарийца, он исправился после перерыва. Шотландцы напрочь потеряли строй в обороне, и Сангаре ворвался в опорную зону соперника, сравняв счёт после изящного пропуска от Тезе. Гол был логичным, и Петеру Босу было мало и он решил попытать счастье, перейдя на агрессивные 4-2-3-1 за счёт выхода Тила. И гости тут же поплатились за риск. "Рейнджерс" словили соперника в контратаке, Дессерс выпилил ещё один ассист блестящим пасом на Матондо, и хозяева снова повели.

Но долго "Айброкс" не ликовал. Спустя 4 минуты ПСВ заработал угловой, и после десятков неудачных попыток исполнения стандартов гостям свезло. Де Йонга забыли на ближней и он быстро о себе напомнил. После этого свежий Данило обязан был снова выводить хозяев вперёд, но центрбек ПСВ Рамальо ценой повреждения ему помешал. Концовку доигрывали в лютом перестрелке – "Рейнджерс" заканчивал с тремя номинальными центрфорвардами после выхода Ламмерса, а ПСВ с парой опорников в центре защиты. Но обоюдная агрессия не оправдалась. 2:2. С нетерпением ждём ответной битвы.

Рейнджерс: Батлэнд – Таварнье, Суттар, Голдсон, Баришич – Сифуэнтес (Дауэлл, 81), Джек (Ландстрём, 67), Раскин – Кантуэлл (Ламмерс, 86) – Сима (Матондо, 67), Дрессерс (Данило, 81)

ПСВ: Бенитес – Тезе, Рамальо (Схаутен, 90), Боскальи (Бабади, 90), Дест (Самбо, 81) – Верман, Сангаре, Сайбари (Тил, 69) – Бакайоко, де Йонг, Ланг (Вертессен, 81)

Сосновец, Заглембевски Парк Спортовы

Ракув (Польша) – Копенгаген (Дания) 0:1

Гол: Раковицан 9 (аг)

В параллельной встрече "Ракув" обидно проиграл "Копенгагену". Единственный гол ещё в дебюте был забит Богданом Раковицаном… в свои ворота. Рикошетом от центрбека мяч после подачи Эльюнусси залетел в ближний угол Ковачевича. Поляки до перерыва в себя придти не смогли, ни разу не пробив по воротам соперника.

Во втором тайме "Копенгаген" откровенно сел в оборону, и в концовке едва за это не поплатился. Зволинский обязан был забивать, но форвард не смог сразу войти в игру и слабо пробил во вратаря после опасного навеса. Влад Кочергин пассивно провёл игру и ушёл с поля на 80-й минуте.

Дорн, Босуил

Антверпен (Бельгия) – АЕК Афины (Греция) 1:0

Гол: Янссен 16

Удаление: Баталь 50 (хозяева)

"Антверпен" дико отскочил в матче с АЕКом. Бельгийцы открыли счёт на 16-й минуте усилиями Янссена, после чего сели играть на отбой. Играли не лучшим образом - за следующие 75 минут гости 20 (!) раз пробивали из пределов штрафной соперника. Ситуацию усугубило удаление Баталя в дебюте второй половины, но расточительность АЕКа у чужих ворот не позволила им восстановить паритет.