ЛЧ. Драматичная развязка в Мольде и испорченное настроение Браги

Квалификация Лиги Чемпионов

Раунд плей-офф. Первые матчи

Мольде, Мольде

Мольде (Норвегия) – Галатасарай (Турция) 2:3

Голы: Эллингсен 8, Хеуген 56 – Оливейра 25, Икарди 29, Мидтше 90+3

Мольде: Карлстрём – Хауган, Бьёрнбек, Эллингсен – Кнудцон, Эриксен (Кааса, 69), Маннсверк, Брейвик, Хауген – Брюндхильдсен, Эйкрем (Китолано, 78)

Галатасарай: Муслера – Боэй, Нельссон, Бардакджи, Анхелиньо – Оливейра (Айхан, 70), Кутлу (Мидтше, 82) – Акгюн (Тете, 82), Мертенс (Демирбай, 59), Актюркоглу (Барыш Йылмаз, 70) – Икарди

"Галатасарай" на голом классе вырвал выездную победу в Норвегии. "Мольде" был настойчивее, азартнее и намного интересней впереди. Парни Эрлинга Ноэ доминировали практически всю игру, особенно мощно смотревшись после перерыва. Но всё это не имело никакого смысла на фоне разобранного, но намного более мастеровитого соперника.

"Мольде" агрессивно начал встречу и повёл уже на 8-й минуте. В типичной скандинавской манере хозяева сделали это с углового. На этом действующие чемпионы Норвегии и не думали останавливаться, в то время как "Галатасарай" медленно просыпался. Перетерпев дебют, гости выдали ударную 5-минутку в середине тайма.

Игру перевернл правый вингер гостей Юнус Акгюн, принимавший защитников "Мольде" за тренировочные фишки. Сначала Юнус заработал штрафной, с которого Оливейра после рикошета сравнял счёт. А затем Акгюн выдал блестящий заброс на Икарди в штрафную. Аргентинец в коронной манере поймал мяч слёту и влепил в верхний угол. На кураже Мауро в стиле Гути едва не ассистировал Мертенсу, но Дрис пробил рядом со штангой.

После перерыва "Мольде" начал с удвоенной энергией. Удары по воротам Муслеры посыпались одним за другим и вскоре Хеуген восстановил паритет. Размашистая атака хозяев закончилась навесом одного латераля и финишингом второго. Пробыв под штурмом ещё полчаса, "Галатасарай" не только смог выжить, но и дерзко вырвать победу. Тете в компенсированное время запустил контратаку. Икарди прорвался сам на сам с вратарём и альтруистично поделился мячом с Мидтше, позволив норвежцу похоронить клуб со своей родины. 2:3. Ограбление по-стамбульски.

Брага, Брага Мунисипал

Брага (Португалия) – Панатинаикос (Греция) 2:1

Голы: Абель Руис 51, Джало 73 – Манчини 90+5

Брага: Магальяйнс – Переа Гомес, Фонте, Ниаките, Марин – аль-Мусрати, Карвальо – Орта (Лопеш, 87), Пицци (Джало, 66), Брума (Каштру, 86) – Абель Руис (Банза, 87)

Панатинаикос: Бриньоли – Ваяннидис, Едвай, Магнуссон, Хуан Перес – Рубен Перес (Арао, 82), Джуричич (Бернард, 65), Вильена (Гнеда-Черин, 76) – Паласиос (Канталапьедра, 76), Шпорар (Яннидис, 65), Манчини

В то же время другой фаворит с куда более уверенным видом разбирался с аутсайдером, но развязка в Португалии тоже оказалась неожиданной. "Брага" методично избивала "Панатинаикос": первый тайм был скорее проверочным; во втором греки стали постепенно терять силы и пропускали выпад за выпадом. Но добить соперника "оружейникам" не удалось, и гости зубами вцепились в результат, не только избежав нокаута, но и вернув интригу в бой.

После суховатого первого тайма "Брага" после перерыва создала моментов на несколько матчей. Орта, Пицци и Абель Руис накручивали одну комбинацию за другой, оставляя защиту "Панатинаикоса" на шаг позади. Уже в дебюте тайма Орта нашёл Абеля в штрафной и тот мастерски положил мяч в нижний угол Бриньоли.

Артур Жорже почувствовал брешь в обороне гостей и усилил атаку Джало, который составил пару Руису впереди. Теневой форвард быстро воплотил идеи тренера в жизнь. Быстрый розыгрыш аута закончился передачей Орты и мощной пушкой Джало под перекладину.

В концовке свежий Рони Лопеш мог снимать все вопросы о победителе, но запорол выход сам на сам с острого угла. В ответной атаке единственное светлое пятно "Панатинаикоса" в матче Даниэль Манчини поразил ближний угол Матеуса, повергнув "Брагу" в шок. 2:1. В Афинах будет бой.