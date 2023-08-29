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ЛЧ. Атаковали одни, забивали другие. Янг Бойз, а не Маккаби в групповом турнире

Лига Чемпионов
(1 голосов)

3:0

ЛЧ. Атаковали одни, забивали другие. Янг Бойз, а не Маккаби в групповом турнире

Sport5.co.il

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Плей-офф. Ответный матч

Берн. "Ванкдорф"

"Янг Бойз" - "Маккаби" (Хайфа) 3:0 (общий счет - 3:0)

Голы: Иттен 24, Сек 28 (автогол), Угринич 47

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В статье: Янг Бойз (Берн) Маккаби (Хайфа) Лига Чемпионов УЕФА
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