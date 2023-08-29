Лига Чемпионов
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ЛЧ. Атаковали одни, забивали другие. Янг Бойз, а не Маккаби в групповом турнире
3:0
Sport5.co.il
Лига Чемпионов. Плей-офф. Ответный матч
Берн. "Ванкдорф"
"Янг Бойз" - "Маккаби" (Хайфа) 3:0 (общий счет - 3:0)
Голы: Иттен 24, Сек 28 (автогол), Угринич 47
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