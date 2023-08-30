ЛЧ. ПСВ жестоко мстит Рейнджерс, Ракув Кочергина сыграет в ЛЕ

Квалификация Лиги Чемпионов

Плей-офф раунд, ответные матчи

Пути представителей лиг

ПСВ (Нидерланды) – Рейнджерс (Шотландия) 5:1 (общ. – 7:3)

Голы: Сайбари 35, 53, де Йонг 66, Верман 78, Голдсон 81 (аг) – Таварнье 64

ПСВ: Бенитес – Тезе (Самбо, 83), Схаутен, Боскальи (Тил, 83), Дест – Сангаре, Верман – Бакайоко (Тилльман, 87), Сайбари (Вертессен, 87), Ланг (Рамальо, 69) – де Йонг

Рейнджерс: Батлэнд – Таварнье, Голдсон, Суттар, Баришич (Стерлинг, 51) – Сифуэнтес, Раскин (Ламмерс, 61), Ландстрём, Матондо (Джек, 85) – Кантуэлл – Дрессерс (Данилу, 61)

Путь чемпионов

Копенгаген (Дания) - Ракув (Польша)﻿ 1:1 (общ. – 2:1)

Голы: Вавро 35 – Зволинский 87

AEK Афины (Греция) - Антверпен (Бельгия) 1:2 (общ. – 1:3)

Голы: Араухо 90 – Керк 73, Баликвиша 90+5

ПСВ взял убедительный реванш у "Рейнджерс" за прошлогодний вылет в плей-офф раунде квалификации. Как и в минувшей кампании, первая игра в Глазго закончилась со счётом 2:2, поэтому всё решалось в Эйндховене. И на этот раз шансов у шотландцев не было никаких.

ПСВ решил две главные проблемы встречи недельной давности: контрпрессинг и решения в последней трети поля. Хозяева быстро захватили инициативу в матче и на этот раз обходились без ошибок на своей половине поля. Также впечатляла реакция на потери – "джерс" практически не имел шансов на контрвыпады.

Эйндховенцы сегодня атаковали крайне разнообразно. На левом фланге Дест, Ланг и смещавшийся с центра поля Верман ловко менялись позициями и дурили оборону "Рейнджерс". Гости посылали туда резервы с центра поля, но не помогало. Комбинации ПСВ всё равно проходили, а в пустую опорную зону врывался Сайбари. У Исмаэля было два голевых шанса до перерыва, и со второго раза марокканец отправил мяч в сетку ворот Батлэнда.

Во втором тайме сработал правый край ПСВ. Вингер Бакайоко оставляли в изоляциях, а фулбек Тезе изредка подключался по центру. И одно из таких включений оборонца стала сюрпризом для гостей: Тезе навесил с полуфланга, де Йонг продлил на Сайбари, и тот оформил дубль. Особой похвалы Тезе также заслужил за игру в защите – редкие атаки "Рейнджерс" проходили через Матондо, но 23-летний Тезе его просто сожрал 1 в 1.

Едва не вернул интригу в противостояние бывший конкурент де Йонга по линии атаки Сэм Ламмерс. Экс-форвард ПСВ появился на последние полчаса и организовал гол в ворота бывшей команды, прострелом найдя Таварнье на дальней штанге. Но ревностный де Йонг тут же напомнил, почему Ламмерс проиграл ему конкуренцию.

Люк в коронной манере головой замкнул навес со штрафного, поразив дальний угол ворот. Таким образом ветеран отметился в 5-м матче квалификации кряду, повторив рекорд легендарного Ромарио. Ещё через 10 минут Верман после бесчисленных попыток дальних ударов наконец поразил ворота "джерс", добавив к двум ассистам ещё и гол. Ассистировал ему конечно же Тезе. Последней каплей стал автогол Голдсона – центрбек отдал пас не вратарю, а на пустые ворота.

5:1. ПСВ жестоко отомстил "Рейнджерс" за прошлогоднюю катастрофу. Эйндховенцы в 17 раз в истории сыграют на групповом этапе Лиги Чемпионов. И парням Петера Боса будет что там показать.

В параллельных встречах оба фаворита удержали перевес, заработанный в первых встречах. Но сделали это в кардинально отличной манере. "Копенгаген" вполне хладнокровно сдерживал "Ракув", откровенно сев в оборону лишь в концовке встречи. Но до того момента хозяева уже удвоили свой перевес после сумасшедшей пушки Дениса Вавро с более чем 30 метров. Грубо ошибся голкипер польского клуба Владан Ковачевич, потерявший ворота во время эпизода. Ближе к финальному свистку Зволинский сравнял счёт в матче, но не в противостоянии.

Наш легионер Владислав Кочергин отыграл стартовые 76 минут, но помочь своей команде с камбеком не смог. А потом украинца и его клуб ждёт участие в Лиге Европы.

В Греции по идентичному сценарию развивалась встреча АЕКа и "Антверпена", только бельгийские чемпионы ещё и успели вырвать повторную победу в последней атаке. Таким образом "Антверпен" во втором сезоне кряду сыграет в группе ЛЧ.