  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Украинские арбитры будут работать на матчах групповых турниров женской Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские арбитры будут работать на матчах групповых турниров женской Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединки пройдут с 6-е по 9-е сентября

Украинские арбитры будут работать на матчах групповых турниров женской Лиги чемпионов

УЕФА

Новина українською

Шесть украинских рефери ФИФА будут судить поединки первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024, которые пройдут 6-го и 9 сентября в формате групповых турниров.

Арбитр Людмила Тельбух и ассистент арбитра Александра Вдовина в Дании будут работать на матчах группы 4 с участием местного "Кеге", сербского "Спартака", финского КуПСа и фарерского "Клаксвика".

Арбитр Анастасия Романюк и ассистент арбитра Светлана Грушко в Польше будут судить встречи в группе 5 с участием местного ГКС, бельгийского "Андерлехта", норвежского "Бранну" и болгарского "Локомотива".

Арбитр Екатерина Усова и ассистент арбитра Ирина Чайка в Португалии будут работать на поединках группы 6 с участием местной "Бенфики", казахстанского "БИИК-Шимкента", латвийской "Риги" и североирландского "Клифтонвилла".

По теме
yellow-arrow
Рух узнал соперников в юношеской Лиге чемпионов
yellow-arrow
Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов
yellow-arrow
Шахтер начнет и завершит групповой этап ЛЧ матчами против Порту
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Романюк женская Лига чемпионов Людмила Тельбух
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде