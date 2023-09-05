Украинские арбитры будут работать на матчах групповых турниров женской Лиги чемпионов

Шесть украинских рефери ФИФА будут судить поединки первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов сезона-2023/2024, которые пройдут 6-го и 9 сентября в формате групповых турниров.

Арбитр Людмила Тельбух и ассистент арбитра Александра Вдовина в Дании будут работать на матчах группы 4 с участием местного "Кеге", сербского "Спартака", финского КуПСа и фарерского "Клаксвика".

Арбитр Анастасия Романюк и ассистент арбитра Светлана Грушко в Польше будут судить встречи в группе 5 с участием местного ГКС, бельгийского "Андерлехта", норвежского "Бранну" и болгарского "Локомотива".

Арбитр Екатерина Усова и ассистент арбитра Ирина Чайка в Португалии будут работать на поединках группы 6 с участием местной "Бенфики", казахстанского "БИИК-Шимкента", латвийской "Риги" и североирландского "Клифтонвилла".