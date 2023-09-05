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Рух узнал соперников в юношеской Лиге чемпионов
Состоялась жеребьевка первого и второго раундов
Фото: uefa.com
Во вторник, 5 сентября, в Ньоне прошла жеребьевка Пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА. Львовский "Рух" U-19 в первом раунде сыграет со сверстниками из "Сараево" (Босния и Герцеговина).
Первый поединок будет номинально домашний для львовян.
В следующем раунде победитель нашей пары встретится с победителем пары "Фамаликан" (Португалия) - "Мидтьюлланн" (Дания).
Матчи первого раунда пройдут 4 и 25 октября, второго раунда - и 8 и 29 ноября.
Напомним, "Шахтер" U-19 начнет свой еврокубковый сезон в Пути Лиги чемпионов. У молодежки будет группа как у взрослой команды.
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