Рух узнал соперников в юношеской Лиге чемпионов

Во вторник, 5 сентября, в Ньоне прошла жеребьевка Пути чемпионов стран Юношеской лиги УЕФА. Львовский "Рух" U-19 в первом раунде сыграет со сверстниками из "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Первый поединок будет номинально домашний для львовян.

В следующем раунде победитель нашей пары встретится с победителем пары "Фамаликан" (Португалия) - "Мидтьюлланн" (Дания).

Матчи первого раунда пройдут 4 и 25 октября, второго раунда - и 8 и 29 ноября.

Напомним, "Шахтер" U-19 начнет свой еврокубковый сезон в Пути Лиги чемпионов. У молодежки будет группа как у взрослой команды.