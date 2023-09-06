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Тренер Руха U-19: Настраиваемся на серьезное противостояние с Сараево
На этой стадии нет слабых команд
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" U-19 Михаил Дячук-Ставицкий прокомментировал результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА, где определилось, что "желто-черные" сыграют с ФК "Сараево".
"Выпало "Сараево", уже сейчас начинаем изучать эту команду и готовиться к ней. Мы настраиваемся на серьезное противостояние, ведь это чемпион своей страны и в Пути чемпионов слабых команд нет. Поэтому любой соперник на этой стадии заслуживает внимания и уважительного отношения к себе.
Игроки "Руха" теперь с более холодной головой воспринимают результаты жеребьевки, эмоции уже не те, потому что есть опыт. Некоторые игроки уже играли в еврокубках в прошлом сезоне, поэтому они знают, к чему следует готовиться.
Что касается "Фамаликана" или "Мидтьюлланна", то давайте не будем забегать вперед, ведь у нас будут непростые матчи против "Сараево". Для начала нужно пройти чемпиона Боснии и Герцеговины. Хорошо, что первую игру мы будем играть номинально дома, возможно, удастся родным приехать и поддержать ребят", - сказал Дячук-Ставицкий.
Матчи первого раунда пройдут 4 и 25 октября.
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