Тренер Руха U-19: Настраиваемся на серьезное противостояние с Сараево

Главный тренер "Руха" U-19 Михаил Дячук-Ставицкий прокомментировал результаты жеребьевки Юношеской лиги УЕФА, где определилось, что "желто-черные" сыграют с ФК "Сараево".

"Выпало "Сараево", уже сейчас начинаем изучать эту команду и готовиться к ней. Мы настраиваемся на серьезное противостояние, ведь это чемпион своей страны и в Пути чемпионов слабых команд нет. Поэтому любой соперник на этой стадии заслуживает внимания и уважительного отношения к себе.

Игроки "Руха" теперь с более холодной головой воспринимают результаты жеребьевки, эмоции уже не те, потому что есть опыт. Некоторые игроки уже играли в еврокубках в прошлом сезоне, поэтому они знают, к чему следует готовиться.

Что касается "Фамаликана" или "Мидтьюлланна", то давайте не будем забегать вперед, ведь у нас будут непростые матчи против "Сараево". Для начала нужно пройти чемпиона Боснии и Герцеговины. Хорошо, что первую игру мы будем играть номинально дома, возможно, удастся родным приехать и поддержать ребят", - сказал Дячук-Ставицкий.