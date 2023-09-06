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ПСЖ не включил Верратти и Экитике в заявку на сезон Лиги чемпионов
Похоже, они точно уходят
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex CaparrosIbrahim Ezzat/Anadolu Agency
"ПСЖ" опубликовал заявку на следующий сезон в Лиге чемпионов. В списке из 25 футболистов не нашлось места для Марко Верратти и Уго Экитике.
Считается, что Верратти покинет клуб и подпишет контракт с катарским "Аль-Араби". Ещё в прошлом месяце игроку заявили, что на него не рассчитывают в "ПСЖ".
Экетике же просто не нашлось места в атаке, учитывая летние трансферы в нападение. Форвард мог стать частью сделки при переходе Коло-Муани из "Айнтрахта".
При этом в заявке хватило места для Кейлора Наваса и Преснеля Кимпембе, который вернется только к концу группового этапа Лиги чемпионов.
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