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ПСЖ не включил Верратти и Экитике в заявку на сезон Лиги чемпионов

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ПСЖ не включил Верратти и Экитике в заявку на сезон Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex CaparrosIbrahim Ezzat/Anadolu Agency

Новина українською

"ПСЖ" опубликовал заявку на следующий сезон в Лиге чемпионов. В списке из 25 футболистов не нашлось места для Марко Верратти и Уго Экитике.

Считается, что Верратти покинет клуб и подпишет контракт с катарским "Аль-Араби". Ещё в прошлом месяце игроку заявили, что на него не рассчитывают в "ПСЖ".

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Экетике же просто не нашлось места в атаке, учитывая летние трансферы в нападение. Форвард мог стать частью сделки при переходе Коло-Муани из "Айнтрахта".

При этом в заявке хватило места для Кейлора Наваса и Преснеля Кимпембе, который вернется только к концу группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен Юго Экитика
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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