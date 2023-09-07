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Аль-Хелаифи заявил, что саудовских клубов в Лиге чемпионов не будет. Они, возможно, попадут в Суперкубок
Успокоил
Фото из открытых источников
Глава Ассоциации европейских клубов, а по совместительству и президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что саудовских клубов не будет в обновленном формате Лиги чемпионов. При этом он допустил их участие в Суперкубке;
"Это очень, очень сложно.Сегодня мы пытаемся позволить большему количеству европейских клубов участвовать в еврокубках. Этого хотят малые и средние клубы.
Я не представляю, чтобы в Европу приезжали другие клубы. Я не знаю, что будет через несколько лет, но сегодня я не вижу, чтобы здесь играл кто-то ещё", – заявил Аль-Хелаифи.
Он оставил дверь открытой для турнира вроде Суперкубка:
"Если будет Суперкубок или что-то в этом роде, почему бы и нет? Но играть в Европе в соревнованиях, если ты не европейский (клуб)… я (этого) не представляю", – сказал президент "ПСЖ".
Напомним, что Лига чемпионов со следующего сезона будет проходить по "швейцарской" системе. Турнир расширится до 36 клубов.
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