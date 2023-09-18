Пепе об игре с Шахтером: Я живу футболом. Для меня каждый матч – словно первый

Перед матчем первого тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Порту" состоялась традиционная пресс-конференция тренера "драконов" и одного из игроков. От имени "Порту" с прессой общался капитан, опытный Пепе.

– Вы уже знакомы с некоторыми игроками "Шахтера". Знаем, что команде было сложно добираться сюда. У них такая ситуация в стране… Они играют вдали от дома, выбрав город, в котором много украинских эмигрантов. Как вы к этому относитесь и к "Шахтеру" в целом?

– Наша идея в том, чтобы показать то, на что мы способны. Я очень рад быть здесь и представлять нашу команду. Хочу, чтобы завтра игра оправдала ожидания и доставила радость нашим болельщикам.

– Как вы можете прокомментировать систему своей игры?

– Скажу так: во время игры я буду выполнять все, нужно для команды и что требует тренер. Мне удобно играть на любой позиции. Моя идея в том, чтобы доставлять радость нашим болельщикам.

- Это уже ваше девятнадцатое участие в Лиге чемпионов. Как воспринимаете этот турнир? До сих пор есть ощущение "бабочек в животе", когда вы выходите на поле?

– Да, конечно, это для меня уже девятнадцатый сезон. Но поскольку я обожаю футбол, я им живу, то для меня каждый раз – словно первый. Я очень рад быть здесь и представлять свою команду. Очень рад участвовать в этой игре. Чувствую ответственность, ведь мы начинаем новый поход.

- Пепе, вы – очень возрастной игрок, имеете большой опыт. Что можете сказать о своем коллеге Маркано, который сейчас травмирован? Можете дать ему какие-либо советы по восстановлению?

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- Я хорошо понимаю ситуацию вокруг Маркано, ведь в 2019-м году у меня была такая же травма. Я понимаю, что он ощущает. Но он очень силен, он борется с этим. Мы все его поддерживаем, ведь я понимаю, насколько важны слова поддержки. Они действительно действуют. Не только я, но и вся команда пытается помочь ему.

- Хотела бы вернуться снова к этому моменту, когда мы говорили о "бабочках в животе". Вы опытный игрок, но у вашей команды есть много молодых футболистов. Кое-кто выйдет впервые на поле в Лиге чемпионов. Что бы в этой ситуации вы им посоветовали?

– Это зависит от каждого игрока отдельно. У каждого свой характер, свои особенности. Кому-то нужны какие-то слова поддержки и наставления, а кому это не нужно. Я, как капитан, должен иметь индивидуальный подход. Главное – это слышать и быть готовым правильно реагировать на все.