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Хави: Сейчас настал момент сделать Барселоне шаг вперед в еврокубках и поверить в себя
Игроки очень мотивированы
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Главный тренер "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от матча с "Антверпеном" в 1-м туре группы ЛЧ.
"Сейчас настал момент сделать шаг вперед в еврокубках и поверить в себя. Мы хотим снова быть важными в Европе. Сейчас у нас есть идеальный импульс для этого.
Игроки очень мотивированы, но не можем на этом зацикливаться. Все, что нужно сделать, - воспроизвести, как мы играли против "Бетиса" (5:0). Это процесс, нужно продолжать, пока он будет продолжаться.
Когда я пришел в клуб, у меня возникло ощущение, что у нас недостаточно качества, чтобы конкурировать. В прошлом сезоне мы имели качество и соревновались, но не получили результатов. Сейчас настал момент пройти через все это".
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