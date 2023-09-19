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Хави: Сейчас настал момент сделать Барселоне шаг вперед в еврокубках и поверить в себя

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игроки очень мотивированы

Хави: Сейчас настал момент сделать Барселоне шаг вперед в еврокубках и поверить в себя

Фото: скриншот

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от матча с "Антверпеном" в 1-м туре группы ЛЧ.

"Сейчас настал момент сделать шаг вперед в еврокубках и поверить в себя. Мы хотим снова быть важными в Европе. Сейчас у нас есть идеальный импульс для этого.

Игроки очень мотивированы, но не можем на этом зацикливаться. Все, что нужно сделать, - воспроизвести, как мы играли против "Бетиса" (5:0). Это процесс, нужно продолжать, пока он будет продолжаться.

Когда я пришел в клуб, у меня возникло ощущение, что у нас недостаточно качества, чтобы конкурировать. В прошлом сезоне мы имели качество и соревновались, но не получили результатов. Сейчас настал момент пройти через все это".

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В статье: Лига чемпионов Барселона Хави
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Источник:
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