Арсенал – ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 20.09.23

Лига чемпионов

Группа B, первый тур

20 сентября, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Феликс Цваер (Германия)

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Впервые за семь лет Лига чемпионов возвращается на Эмирейтс. “Канониры” не выступали в групповом этапе наиболее престижного евротурнира с 2016-го года – с тех пор довольствовались только Лигой Европы. Интересно, что год назад и "Арсенал", и ПСВ уже встречались на территории Европы – как раз в той же ЛЕ. Эйндховенцы по сумме двух матчей победили, однако, как будет сегодня?

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"Арсенал" (Лондон, Англия)

Эра Артеты набирает обороты. Несколько лет прошло, чтобы испанец смог более-менее настроить процессы в команде. В прошлом сезоне "канониры" могли завоевать титул, однако пока они еще не готовы конкурировать на дистанции с "Манчестер Сити". В то же время после столь долгого спада занять второе место в АПЛ и выйти в Лигу чемпионов – это уже достижение.

Нынешний сезон лондонцы начали успешно. В первом же матче они выиграли Суперкубок Англии, победив в серии пенальти тех же "горожан". Если говорить чисто о результате, то у "Арсенала" была только одна осечка. Против "Фулхэма" команда вела в счете, играла в большинстве, однако не удержала победу на родном "Эмирейтс". Если посмотреть именно на рисунок игры, то сначала были проблемы (как раз против "дачников" они воплотились в потерю очков).

Однако в последних двух матчах команда выглядела организованной и была на голову выше соперника. Сначала был побежден МЮ, а в минувшие выходные впервые за почти шесть лет удалось одолеть “Эвертон” на “Гудисон Парк”. Маленькие победы строят одну большую – "канониры" прогрессируют.

Кадры хозяев

В прошлом матче в лазарет попал один из лидеров команды – Мартинелли. После столкновения с соперником он рухнул на газон и не смог доиграть поединок – вместо него еще в первом тайме вышел Троссард. Кроме бразильца вне игры из-за травм также Партеи, Тимбер и Эльнени.

ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

"Красно-белые" также долго не играли в Лиге чемпионов. Они возвращаются в турнир после пяти лет паузы. В трех из предыдущих четырех сезонов им не удавалось пройти квалификацию, еще в одном розыгрыше они играли в Лиге Европы. В этот раз два отборочных раунда они преодолели. Сначала ПСВ по сумме двух матчей победил "Штурм" (4:1, 3:1), а затем отомстил "Рейнджерс" за прошлый сезон (2:2, 5:1). Да, именно шотландцы выбили их в 22-м году в последнем раунде квалификации ЛЧ.

Параллельно эйндховенцы практически идеально выступают во внутреннем чемпионате. За четыре матча подопечные Петера Боша набрали максимальные 12 очков, забили 13 голов и пропустили всего один. Пока они лидируют в турнирной таблице Эредивизе. Более того, у ПСВ есть еще один матч в запасе. Это обусловлено тем, что один из августовских поединков команды был перенесен из-за участия команды в еврокубках. Нидерланды также имеют такую опцию, как и УПЛ.

Три последних матча получились максимально удачными. Начали эйндховенцы с разгрома "Рейнджерса" 5:1, затем с одинаковым счетом 4:0 разбили сначала "Валвейк", а затем "Неймеген". Также не нужно забывать и о Суперкубке Нидерландов – в начале августа именно ПСВ его завоевал, победив "Фейеноорд" 1:0.

Кадры гостей

У Боша есть все, кто начал сезон. В то же время в лазарете есть пять футболистов: Янсен, Гонзага, Мауро Жуниор, Обиспо, Оппгард.

Последние пять матчей Арсенала и ПСВ

Последние пять встреч хозяев

17.09. Эвертон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

03.09. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

06.08. Арсенал – Фулгем 2:2 (АПЛ)

21.08. Кристал Пэлас – Арсенал 0:1 (АПЛ)

12.08. Арсенал – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.09. ПСВ – Нейменген 4:0 (Эредивизи)

02.09. Валвейк – ПСВ 0:4 (Эредивизи)

30.08. ПСВ – Рейнджерс 5:1 (Лига чемпионов)

22.08. Рейнджерс – ПСВ 2:2 (Лига чемпионов)

19.08. Витесс – ПСВ 1:3 (Эредивизи)

Последние пять личных встреч между соперниками

27.10.22. ПСВ – Арсенал 2:0 (ЛЕ)

20.10.22. Арсенал – ПСВ 1:0 (ЛЕ)

07.03.07. Арсенал – ПСВ 1:1 (ЛЧ)

20.02.07. ПСВ – Арсенал 1:0 (ЛЧ)

24.11.04. ПСВ – Арсенал 1:1 (ЛЧ)

Цифры и факты

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко встретится со своей бывшей командой. В сезоне 2016/2017 он провел по ПСВ 17 матчей, отличившись четырьмя ассистами.

В прошедшем сезоне команды играли между собой на групповой стадии Лиги Европы. Хотя и по сумме двух матчей лучшим был ПСВ, все равно первое место в квартете занял “Арсенал”.

33-летний нападающий эйндховенцев Люк де Йонг в последних восьми матчах забил девять голов. В этом сезоне он не отмечался только в воротах "Утрехта" и "Фейенорда".

ПСВ выиграл 15 из последних 16 домашних официальных поединков.

Эйндховенцы 19 раз встречались с английскими командами в гостях, однако победили всего четыре раза.

Между командами поразительная разница в общей стоимости по данным портала Transfermarkt: 1,09 млрд евро у "Арсенала" против 187 млн евро в ПСВ.

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – ПСВ

Прогноз на матч Арсенал – ПСВ от UA-Football

Одни из лидеров своих чемпионатов, мощные тамошние команды, однако стоит учитывать и уровень первенств. ПСВ может сколь угодно побеждать дома, играя против нидерландских коллективов. Теперь это будет совсем другой уровень. Если бы эйндховенцы привыкли играть от обороны (как “Эвертон” на выходных), то можно было бы поставить на сухую минимальную победу Арсенала. Но встречаются достаточно интересные в атаке команды, так что стоит ожидать более веселого футбола, чем игра на одни ворота. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,75).