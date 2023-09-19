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Шевчук: Шахтер уже обыгрывал Барселону в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Начинается новый сезон в Лиге чемпионов

Шевчук: Шахтер уже обыгрывал Барселону в Лиге чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от предстоящего старта "горняков" в Лиге чемпионов нового сезона матчем против "Порту", а также оценил потенциал донецкой команды в своей группе.

– Вячеслав, как бы вы оценили физическое состояние "горняков" перед матчем с "Порту"? Готовы дончане к старту Лиги чемпионов?

– Игроки вернулись из сборной, провели тяжелый матч против "Оболони". Это был соперник, умеющий проявлять характер. Но считаю, что с "Порту" игра приобретет другой рисунок. Это будет хороший опыт для Патрика ван Леувена. Он уверен в своих игроках и я верю, что "Шахтер" получит хороший результат в матче против португальцев. Итак, на мой взгляд, "горняки" готовы к старту Лиги чемпионов.

– Как может повлиять на команду отсутствие Дмитрия Чигринского, Валерия Бондаря и Николая Матвиенко?

– Безусловно, это важные игроки. У Бондаря тяжелая травма, это качественный защитник, надеюсь после восстановления он вернется сильнее. Что касается Матвиенко, то он молодой, но уже достаточно опытный игрок, много матчей проводит и за "горняков", и за сборную. К сожалению, случаются травмы. С Чигринским мы еще вместе играли, опытный игрок, знающий, что нужно делать на поле и за его пределами. Но "Шахтер" – это топ-клуб и в его составе есть хорошие исполнители, которые смогут себя проявить и заменить травмированных.

– Молодые игроки "Шахтера" справятся с уровнем такого турнира?

- Да, в команде много молодежи. Но в стране такая ситуация, что, к сожалению, мы не можем приглашать топ-игроков. Сейчас пора проявлять себя молодым исполнителям и "Шахтер" дает молодежи этот шанс. Сейчас нужна продуктивная работа академии. Молодым нужно время, молодой игрок не сразу показывает свой уровень, это занимает определенное время. Поэтому нужно набраться терпения и доверять этим ребятам.

– В "Шахтера" тяжелая группа, в соперниках "Барселона", "Порту", "Антверпен". Какие перспективы у "горняков" в этом евросезоне?

– "Барселона" – это мировой гранд. Сыграть на "Камп Ноу" будет для наших игроков отличным опытом. "Шахтер" в своей истории уже обыгрывал каталонцев. Все матчи между командами были очень упорны, с постоянной борьбой и жаждой победы. У команд уже есть история поединков и "Шахтер" продолжит ее. Это новая история и составы почти полностью изменились с того времени. Я уверен в том, что команды покажут интересный футбол на протяжении всего турнира.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Порту
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Источник:
sport.ua

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