ЛЧ. Милан - Ньюкасл 0:0. 25 ударов, ни одного гола, травма Маньяна

Лига чемпионов – совсем другой турнир. “Милан” проиграл на выходных в миланском дерби “Интеру” с разгромным счетом, но в матче с “Ньюкаслом” в ЛЧ у команды Стефано Пиоли было полное игровое преимущество. “Россонери” могла забивать те же пять голов, которые они пропустили от “Интера”, но их подвела реализация.

Энергичный, агрессивный старт – это почерк “Ньюкасла”, но против “Милана” команда Эдди Хау была в пассивной роли. С первых минут “россонери” принялись обстукивать ворота английской команды. Удары после позиционных атак, прострелов, угловых, стандартов – но все летело мимо, в руки Поупу, или же защитники “Ньюкасла” отчаянно бросались в блоки. Однако у “Милана” не было времени на сожаления. Нереализованный момент? Ничего страшного, работаем дальше. В таком сумасшедшем темпе “россонери” провели все 45 минут, и в итоге выполнил 15 ударов против двух у “Ньюкасла”. Упрекать самого себя может Рафаэл Леау, который на дриблинге вошел в штрафную, обыграл в ней трех игроков “Ньюкасла”, но, пытаясь пробить пяткой, промахнулся мимо мяча. Никто не мешал Оливье Жиру с пяти метров замкнуть прострел Эрнандеса с левого фланга. Сам же Тео мощно приложился к мячу после углового, но – прямо в руки Поупу.

Milan vs Newcastle (First Half)



Shots: Milan 15-2 Newcastle

Shots on Target: Milan 7-0 Newcastle

xG: Milan 1.59-0.17 Newcastle

(...but most importantly) Goals: Milan 0-0 Newcastle#UCL | #ACMNEW pic.twitter.com/Ss4XYT7fUi — Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 19, 2023

Очевидно, что в таком темпе “Милан” не мог провести весь матч, и после перерыва хозяева показывали меньшую интенсивность. Вскоре начала ощущаться усталость в действиях “россонери”, игроки “Милана” ошибались в передачах, просто теряли мяч, спешили в последней трети. Казалось, что это шанс для “Ньюкасла”. В расположении Эдди Хау были скоростные форварды Энтони Гордон и Александер Исак, но им редко удавалось убежать в скоростную атаку, как и Каллуму Уилсону и Мигелю Альмирону, которые появились на поле во втором тайме. Самым ярким моментом в матче от “Ньюкасла” стала замена Сандро Тонали, когда “Сан-Сиро” стоя аплодировал своему бывшему игроку. В створ ворот гости пробили единственный раз на 90+5 минуте.

А у “Милана” были шансы забить и во втором тайме. Флоренци прекрасно выкрутил мяч на голову Леау, но португалец промахнулся, вновь не удавалось точно пробить Жиру.

Ко всем неудачам добавилась и травма Маньяна – кипер “Милана” на ровном месте упал на газон, и не смог продолжить игру.

0:0 – “Ньюкасл” вернулся в Лигу чемпионов с невыразительной игрой. “Милан” потерял два очка.

Лига чемпионов, группа F, первый тур. Милан, “Сан Сиро”, 65695 зрителей

“Милан” – “Ньюкасл” 0:0

“Милан”: Маньян (Спортьелло 81) – Эрнандес, Томори, Чау, Калабрия (Флоренци 46) – Побега (Рейндерс 61), Крунич, Лофтус-Чик (Муса 72) – Леау, Жиру, Чуквуезе (Пулисик 61)

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс, Тонали (Андерсон 73) – Мерфи (Уилсон 63), Исак (Барнс 90+1), Гордон (Альмирон 63)

Предупреждения: Калабрия 40, Муса 82, Жиру 83, Крунич 89 – Шер 49