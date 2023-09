ЛЧ. Милан - Ньюкасл 0:0. 25 ударов, ни одного гола, травма Маньяна

Лига чемпионов – совсем другой турнир. “Милан” проиграл на выходных в миланском дерби “Интеру” с разгромным счетом, но в матче с “Ньюкаслом” в ЛЧ у команды Стефано Пиоли было полное игровое преимущество. “Россонери” могла забивать те же пять голов, которые они пропустили от “Интера”, но их подвела реализация.

Энергичный, агрессивный старт – это почерк “Ньюкасла”, но против “Милана” команда Эдди Хау была в пассивной роли. С первых минут “россонери” принялись обстукивать ворота английской команды. Удары после позиционных атак, прострелов, угловых, стандартов – но все летело мимо, в руки Поупу, или же защитники “Ньюкасла” отчаянно бросались в блоки. Однако у “Милана” не было времени на сожаления. Нереализованный момент? Ничего страшного, работаем дальше. В таком сумасшедшем темпе “россонери” провели все 45 минут, и в итоге выполнил 15 ударов против двух у “Ньюкасла”. Упрекать самого себя может Рафаэл Леау, который на дриблинге вошел в штрафную, обыграл в ней трех игроков “Ньюкасла”, но, пытаясь пробить пяткой, промахнулся мимо мяча. Никто не мешал Оливье Жиру с пяти метров замкнуть прострел Эрнандеса с левого фланга. Сам же Тео мощно приложился к мячу после углового, но – прямо в руки Поупу.

Milan vs Newcastle (First Half)



Shots: Milan 15-2 Newcastle

Shots on Target: Milan 7-0 Newcastle

xG: Milan 1.59-0.17 Newcastle

(...but most importantly) Goals: Milan 0-0 Newcastle#UCL | #ACMNEW pic.twitter.com/Ss4XYT7fUi