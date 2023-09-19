ЛЧ. Янг Бойз — РБ Лейпциг 1:3. Тяжелый, но сверхважный старт для Марко Розе

"Янг Бойз" впервые за два года выступают в Лиге Чемпионов и они сделают все возможное, чтобы болельщики забыли неудачу в сезоне 2021/22. Несмотря на приезд обладателя Кубка Германии, швейцарцы имеют преимущество — домашний стадион с искусственным покрытием (единственный среди участников группового этапа, кстати). Поэтому игроки "красных быков" приехали заранее, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Как бы там ни было, но каким бы ни был газон — класс немцев никуда не денется. Именно поэтому они с первой же секунды включили прессинг и пошли вперед. Первая же атака могла быть результативной, но Опенди не хватило точности. После этого шанс имел Шлагер. Но, как говорится, Бог любит троицу: третья атака закончилась роскошным ударом головой от Симакана на 3-ей минуте. Быстрый гол позволил "Лейпцигу" несколько успокоиться, однако в игру включились игроки "Янг Бойз". Пошел обмен атаками и попытки прорываться на флангах, однако где-то с 20-й минуты поле постепенно перешло под контроль хозяев.

"Пчелы" включили высокий прессинг: четверо или пятеро футболистов за центральным кругом вступали в давление, а отбор происходил уже на своей половине поля после заброса вперед. Такой подход позволил швейцарцам сравнять счет усилиями Элии. Стоит отметить продуманные действия в атаке: передачу с фланга в опорную зону, пас в касание на линию штрафной и крученый удар носком. В дальнейшем "Янг Бойз" старались всеми силами удержать счет, однако без форс-мажоров не обошлось - Бенито получил желтую после фола на Симонсе. Несколько позже на нем сфолил Лаупер, однако желтую едва не получил уже сам голландец за слишком сильную реакцию на фол.

Понятно, что под конец тайма у немцев были нервы, ведь швейцарцы теперь уже думали даже о трех очках. Такой настрой сохранился и на тайм второй. Хотя и начался он довольно вязко, "красные быки" получали моменты один за другим. Однако в случае с неназначенным пенальти в Симонса никто не въезжал прямой ногой, Опенда пробил прямо во вратаря "Янг Бойз", а Шешко (игрок, заменивший Поулсена) забил гол из офсайда. Можно понять, какие эмоции в те мгновения испытывал Марко Розе. К слову, своего "горчичника" голландец все же получил.

Однако Фортуна все же улыбнулась игрокам "РБ Лейпциг" — забил Шлагер. А перед самым финальным свистком, несмотря на периодические наседания "пчел", Шешко довершил победу немцев. 1:3 — сверхтяжелый, но сверхважный старт подопечных Марко Розе в Лиге Чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа G. 1 тур

Берн. Стадион "Ванкдорф"

Арбитр в поле — Энеа Джорджи (Албания)

"Янг Бойз" — "РБ Лейпциг" 1:3

Голы: Элиа 33 — Симакан 3, Шлагер 74, Шешко 90+2

"Янг Бойз": Расьоппи, Бенито, Камара, Аменда, Саиди (Блум 69), Улиссес (Перссон 77), Лаупер (Малес 77), Ньясс (Нсаме 85), Угринич, Иттен (Ганвоула 68), Элиа

"РБ Лейпциг": Бласвих, Хенрихс, Симакан, Лукеба, Раум, Сімонс (Вернер 87), Кампль, Шлагер, Форсберг (Баумгартнер 79), Опенда (Ленц 87), Поулсен (Шешко 64)

Предупреждения: Бенито 45, Лаупер 56, — Кампль 56, Симонс 68