ЛЧ. Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1. Подопечные Пепа заставили его понервничать

Действующий чемпион главного еврокубка, как и следует своему статусу, начал эту игру первым номером. Команда Пепа Гвардиолы полностью забрала мяч под свой контроль и доминировала на половине поля сербов. Делать прогнозы в футболе неблагодарное дело, однако перед поединком и по ходу начала этой встречи главной интригой было то, на какой же минуте "горожане" откроют счет.

"Сити" слишком легко себя чувствовал и позволял себе пренебрегать моментами. Так, в одном из эпизодов Фоден мог принять мяч в штрафной площадке и зряче нанести удар по воротам "красных", но решил пробить через себя. Впрочем неудачно.

Единственный положительный момент, который можно выделить было в игре чемпиона Сербии - это хорошая плотность при обороне возле своей штрафной зоны. Хозяева свободно владели мячом и действовали позиционно, однако довести атаку до осмысленного удара из пределов штрафной не удавалось Подопечным Гвардиолы приходилось прибегать к дальним ударам и верховым подачам. Иногда было ощущение, что "горожанам" просто не хватало идей травмированных Кевина де Брюйне и Джека Грилиша. Впрочем, англичане продолжали методично истощать "Црвену Звезду" и в прямом смысле как удав затягивать в объятия свою жертву.

Первый по-настоящему голевой момент пришел на 25-й минуте встречи: Фоден с левого фланга зряче нашел голову Холанда, однако норвежец попал в перекладину ворот сербов. После этого команда из Манчестера еще больше нарастила свое давление и выдала еще серию ударов из различных позиций.

Насколько методичной получилась основная часть первого тайма, настолько же дикими получились последние минуты! Сначала испанский наставник "Сити", как казалось, психанул и снял с поля Бернарду Силву за 2 минуты до конца. Португальца по позиции заменил Жереми Доку. Хоть и позже стало известно, что замена все же была вынужденная, так как Силва получил травму.

А на первой компенсированной минуте форвард "красных" Ндиайе шокировал "Этихад". Партнеры сенегальца воспользовались провалом "Сити" в центре поля и вывели его на свидание с Эдерсоном. Боковой судья сначала зафиксировал офсайд, однако после просмотра VAR взятие ворот все же засчитали. В итоге у сербов за весь первый тайм был лишь один (!) удар, и сразу гол. Примечательно, что хозяева за это время 22 раза пробивали по воротам Глазера. На секунду, это рекорд Лиги чемпионов по количеству ударов от одной команды за первый тайм...

