ЛЧ. Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1. Подопечные Пепа заставили его понервничать

Действующий чемпион главного еврокубка, как и следует своему статусу, начал эту игру первым номером. Команда Пепа Гвардиолы полностью забрала мяч под свой контроль и доминировала на половине поля сербов. Делать прогнозы в футболе неблагодарное дело, однако перед поединком и по ходу начала этой встречи главной интригой было то, на какой же минуте "горожане" откроют счет.

"Сити" слишком легко себя чувствовал и позволял себе пренебрегать моментами. Так, в одном из эпизодов Фоден мог принять мяч в штрафной площадке и зряче нанести удар по воротам "красных", но решил пробить через себя. Впрочем неудачно.

Единственный положительный момент, который можно выделить было в игре чемпиона Сербии - это хорошая плотность при обороне возле своей штрафной зоны. Хозяева свободно владели мячом и действовали позиционно, однако довести атаку до осмысленного удара из пределов штрафной не удавалось Подопечным Гвардиолы приходилось прибегать к дальним ударам и верховым подачам. Иногда было ощущение, что "горожанам" просто не хватало идей травмированных Кевина де Брюйне и Джека Грилиша. Впрочем, англичане продолжали методично истощать "Црвену Звезду" и в прямом смысле как удав затягивать в объятия свою жертву.

Первый по-настоящему голевой момент пришел на 25-й минуте встречи: Фоден с левого фланга зряче нашел голову Холанда, однако норвежец попал в перекладину ворот сербов. После этого команда из Манчестера еще больше нарастила свое давление и выдала еще серию ударов из различных позиций.

Насколько методичной получилась основная часть первого тайма, настолько же дикими получились последние минуты! Сначала испанский наставник "Сити", как казалось, психанул и снял с поля Бернарду Силву за 2 минуты до конца. Португальца по позиции заменил Жереми Доку. Хоть и позже стало известно, что замена все же была вынужденная, так как Силва получил травму.

А на первой компенсированной минуте форвард "красных" Ндиайе шокировал "Этихад". Партнеры сенегальца воспользовались провалом "Сити" в центре поля и вывели его на свидание с Эдерсоном. Боковой судья сначала зафиксировал офсайд, однако после просмотра VAR взятие ворот все же засчитали. В итоге у сербов за весь первый тайм был лишь один (!) удар, и сразу гол. Примечательно, что хозяева за это время 22 раза пробивали по воротам Глазера. На секунду, это рекорд Лиги чемпионов по количеству ударов от одной команды за первый тайм...

22 - Since 2003-04 (when we have the data available), Man City's 22 shots against Red Star is the most any side has had in the first half of a #UCL match. Catch. #MCIRSB — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2023

В перерыве Пеп устроил своим подопечным контрастный душ, что вылилось в гол Альвареса уже на 47-й минуте. Голубой Манчестер откровенно выдохнул. А уже через несколько минут Уокер вывел вперед "Сити". Однако лайнцмен зафиксировал положение вне игры - на этот раз правильно.

Впрочем, англичане продолжили свое давление и еще раз поразили ворота "Црвены Звезды". Безупречный в первом тайме голкипер сербов Глазер все же допустил нелепую ошибку: Альварес выполнял подачу в штрафную со стандартного положения, а страж ворот гостей махнул кулаком мимо мяча. В итоге чемпион мира в составе сборной Аргентины оформил дубль. Что касается Холанда, то в отличие от своего партнера по атаке, Эрлингу откровенно не везло. Норвежец имел несколько убийственных моментов, однако в разных случаях спасали, то голкипер, то каркас ворот.

"Манчестер Сити" набрал кураж и не собирался останавливаться. Затяжная атака англичан переросла в гол Родри. Испанский опорник элегантно ворвался в штрафную и обводящим ударом забил третий мяч хозяев в этой встрече - 3:1.

Концовка матча прошла по тому же сценарию: "горожане" показывали владение мячом более 80%, а сербы пытались что-то выжать из небольшого количества контратак. В итоге, Гвардиола, как и ожидалось, стартует поход за "ушастым" с победы. Однако следует отметить, что в концовке первых 45 минут подопечные испанского коуча заставили его понервничать.

1-й тур группы G Лиги чемпионов сезона 2023/24

Манчестер, "Этихад Стэдиум"

"Манчестер Сити" - "Црвена Звезда" 3:1

Голы: Альварес 47, 60, Родри 73 - Ндиае 45+1

Арбітр: Жоау Педру Пиньейру

"Манчестер Сити": Эдерсон - Гомес, Аке, Диаш, Уокер - Нуньес, Родри (Льюис 84), Фоден (Бобб 84), Альварес, Силва (Доку 43) - Холанд

Запасні: Аканджи, Бобб, Гвардиол, Доку, Карсон, Льюис, Ортега, Филлипс

Главный тренер: Пеп Гвардиола

"Црвена Звезда": Глазер - Родич, Драгович, Джига, Мияйлович - Стаменич, Хван (Кангва 82), Митрович (Лулич 77), Иванич (Олаинка 68), Букари (Дегенек 82) - Ндиае (Крассо 68)

Запасні: Кабич, Василевич, Дегенек, Канга, Кангва, Катай, Крассо, Лучич, Милунович, Олаинка, Попович, Спаич

Главный тренер: Барак Бахар

Предупреждения: Родри 24, Диаш 56 - Родич 32, Стаменич 82