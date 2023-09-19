ЛЧ. Шахтер – Порту 1:3. Бразильская кара горняков

Лига чемпионов

Группа H, первый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

В третий раз "Шахтер" пересекается с "Порту" в еврокубках. И в третий раз в другом городе. Сначала это был Донецк, потом – Львов, теперь – Гамбург. Сегодня стадион был практически полностью заполнен: на матче присутствовало 46 729 болельщиков. Поразительное большинство было именно немецких фанатов. Интересно, что они так и приходили на "Фолькспарштадион" с шарфами и в футболках местного "Гамбурга".

У “Порту” была очень мощная поддержка. На угловом секторе стадиона было много выездных фанатов, которые горланили все 90 минут. В таких условиях и играть полегче. Именно “драконы” погнали вперед с первых секунд. Сначала была неудачная попытка удара в Эустакио, однако уже на восьмой минуте счет был открыт.

"Горняки" дали много простора Франко на подступах к штрафной – он и пробил в правый угол. Ризнык стрункой вытянулся и добрался до мяча, однако за добиванием не успел. Галену первым добрался до круглого. Немного потерял автора гола дебютант (если говорить об основном составе) "Шахтера" Новатус Мироши.

Достаточно быстро украинцы отыгрались. Все началось с Ракицкого. Именно Ярослав отдал пас из-под прессинга в центр Назарине, а тот продолжил направо на Зубкова. Александр вместе с Коноплей разыграли комбинацию и последний навесил в центр. Келси оторвался от опытного Пепе и головой пробил в правый угол.

Здесь стадион разразился овациями: очень положительно они отреагировали на гол именно номинальных хозяев. После этого болельщики начали поддерживать “Шахтер” при выходе в атаку, гудеть в сторону гостей.

Еще один пропущенный гол "Шахтера" пришел, откуда не ждали. На 15-й минуте Мироши на левом фланге попал под прессинг, однако сумел отдать пас Сикана, который, казалось бы, опустился помочь в обороне. Но быть полезным у него не получилось. Даниил отдал поперечный пас в центр, обрезав всю команду. Галену свой шанс реализовал, оформив дубль. Здесь Ризнык ничего не мог сделать.

Фото: UA-Футбол/Авторка: Алина Ерофеева

А вот через три минуты голкипер выручил "горняков". Иван Хайме с линии штрафной целил в правый угол – Ризнык достиг кончиками пальцев. Впоследствии вышла атака у “горняков” правым флангом: туда забежал Назарина, прострелил в центр – Судаков пробил по воробьям.

Но все свелось снова к голу “Порту”. Галену к своему дублю еще и записал ассист. Бразильский полузащитник прошел по левому флангу, прострелил в центр точно на Тареми – иранец не промахнулся.

На второй тайм ван Леувен выпустил тот же состав. Начали более активно горняки. Мощно из пределов штрафной пробивал Назарина – Кошта потянул. Также был шанс стрелять в Судакова, но он только лизнул мяч. На сейв португальского голкипера своим ответил и Ризнык. Дмитрий парировал сильный удар Эустакио с метров 12. Всего на счету украинского вратаря шесть сейвов.

К проблемам в счете добавилась и проблема в обороне. Став Лемкин повредил мышцу на ровном месте и выбыл из игры. С 60-й минуты в центре обороны сначала играл Степаненко, а затем Мироши. Теперь в лазарете "Шахтера" четыре центрбека.

Фото: UA-Футбол/Авторка: Алина Ерофеева

После перерыва много активности от “Порту” не было. При преимуществе в два мяча гости отдали круглый снаряд под контроль “горнякам”, однако те должным образом распорядиться не смогли. Кроме вышеупомянутых моментов, были еще удары Зубкова и Судакова. Выстрел первого потянул голкипер, а Георгий со стандарта пробил в стенку.

Впереди у "горняков" выездной матч против "Антверпена", который в параллельном поединке группы H проиграл "Барселоне" 0:5. Все же это будет очный поединок "Шахтера" за евровесну. С таким "Порту", а тем более с такой "блауграной" очень трудно будет зацепиться за 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Порту" (Порту, Португалия) 1:3

Голы: Келси 13 – Галену 8, 15, Тареми 29

"Шахтер": Ризнык – Конопля (Гочолеийшвили 76), Лемкин (Азаров 65), Ракицкий, Мироши – Степаненко (Кащук 65), Назарина – Зубков, Судаков, Сикан (Эгиналду 81) – Келси (Бондаренко 65)

"Порту": Кошта – Жуан Мариу (Санчес 73), Пепе, Кармо, Зайду (Венделл 46) – Франко (Боргес 82), Варела, Эустакио – Иван Хайме (Нико 72), Тареми, Галену (Ф. Консейсау 90+1)

Предупреждения: Сикан 6, Степаненко 31, Конопля 76 – Кармо 4, Жуан Мариу 54