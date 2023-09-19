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ЛЧ. Шахтер – Порту 1:3. Бразильская кара горняков

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Бразильский полузащитник "драконов" Галену оформил три результативных действия

ЛЧ. Шахтер – Порту 1:3. Бразильская кара горняков

UA-Футбол/Авторка: Аліна Єрофєєва

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов

Группа H, первый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

В третий раз "Шахтер" пересекается с "Порту" в еврокубках. И в третий раз в другом городе. Сначала это был Донецк, потом – Львов, теперь – Гамбург. Сегодня стадион был практически полностью заполнен: на матче присутствовало 46 729 болельщиков. Поразительное большинство было именно немецких фанатов. Интересно, что они так и приходили на "Фолькспарштадион" с шарфами и в футболках местного "Гамбурга".

У “Порту” была очень мощная поддержка. На угловом секторе стадиона было много выездных фанатов, которые горланили все 90 минут. В таких условиях и играть полегче. Именно “драконы” погнали вперед с первых секунд. Сначала была неудачная попытка удара в Эустакио, однако уже на восьмой минуте счет был открыт.

"Горняки" дали много простора Франко на подступах к штрафной – он и пробил в правый угол. Ризнык стрункой вытянулся и добрался до мяча, однако за добиванием не успел. Галену первым добрался до круглого. Немного потерял автора гола дебютант (если говорить об основном составе) "Шахтера" Новатус Мироши.

Достаточно быстро украинцы отыгрались. Все началось с Ракицкого. Именно Ярослав отдал пас из-под прессинга в центр Назарине, а тот продолжил направо на Зубкова. Александр вместе с Коноплей разыграли комбинацию и последний навесил в центр. Келси оторвался от опытного Пепе и головой пробил в правый угол.

Здесь стадион разразился овациями: очень положительно они отреагировали на гол именно номинальных хозяев. После этого болельщики начали поддерживать “Шахтер” при выходе в атаку, гудеть в сторону гостей.

Еще один пропущенный гол "Шахтера" пришел, откуда не ждали. На 15-й минуте Мироши на левом фланге попал под прессинг, однако сумел отдать пас Сикана, который, казалось бы, опустился помочь в обороне. Но быть полезным у него не получилось. Даниил отдал поперечный пас в центр, обрезав всю команду. Галену свой шанс реализовал, оформив дубль. Здесь Ризнык ничего не мог сделать.

ЛЧ. Шахтер – Порту 1:3. Бразильская кара горняков - изображение 1
Фото: UA-Футбол/Авторка: Алина Ерофеева

А вот через три минуты голкипер выручил "горняков". Иван Хайме с линии штрафной целил в правый угол – Ризнык достиг кончиками пальцев. Впоследствии вышла атака у “горняков” правым флангом: туда забежал Назарина, прострелил в центр – Судаков пробил по воробьям.

Но все свелось снова к голу “Порту”. Галену к своему дублю еще и записал ассист. Бразильский полузащитник прошел по левому флангу, прострелил в центр точно на Тареми – иранец не промахнулся.

На второй тайм ван Леувен выпустил тот же состав. Начали более активно горняки. Мощно из пределов штрафной пробивал Назарина – Кошта потянул. Также был шанс стрелять в Судакова, но он только лизнул мяч. На сейв португальского голкипера своим ответил и Ризнык. Дмитрий парировал сильный удар Эустакио с метров 12. Всего на счету украинского вратаря шесть сейвов.

К проблемам в счете добавилась и проблема в обороне. Став Лемкин повредил мышцу на ровном месте и выбыл из игры. С 60-й минуты в центре обороны сначала играл Степаненко, а затем Мироши. Теперь в лазарете "Шахтера" четыре центрбека.

ЛЧ. Шахтер – Порту 1:3. Бразильская кара горняков - изображение 2
Фото: UA-Футбол/Авторка: Алина Ерофеева

После перерыва много активности от “Порту” не было. При преимуществе в два мяча гости отдали круглый снаряд под контроль “горнякам”, однако те должным образом распорядиться не смогли. Кроме вышеупомянутых моментов, были еще удары Зубкова и Судакова. Выстрел первого потянул голкипер, а Георгий со стандарта пробил в стенку.

Впереди у "горняков" выездной матч против "Антверпена", который в параллельном поединке группы H проиграл "Барселоне" 0:5. Все же это будет очный поединок "Шахтера" за евровесну. С таким "Порту", а тем более с такой "блауграной" очень трудно будет зацепиться за 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Порту" (Порту, Португалия) 1:3

Голы: Келси 13 – Галену 8, 15, Тареми 29

"Шахтер": Ризнык – Конопля (Гочолеийшвили 76), Лемкин (Азаров 65), Ракицкий, Мироши – Степаненко (Кащук 65), Назарина – Зубков, Судаков, Сикан (Эгиналду 81) – Келси (Бондаренко 65)

"Порту": Кошта – Жуан Мариу (Санчес 73), Пепе, Кармо, Зайду (Венделл 46) – Франко (Боргес 82), Варела, Эустакио – Иван Хайме (Нико 72), Тареми, Галену (Ф. Консейсау 90+1)

Предупреждения: Сикан 6, Степаненко 31, Конопля 76 – Кармо 4, Жуан Мариу 54

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту Кевин Келси
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Комментарии (55)
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Грязный Гаррик (C)
20.09.2023 в 00:47
Эта футбол,а не дворовая упл с ручными судьями.Браво Порто,спасибо шахтер
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0
0
Геродот (Винница)
20.09.2023 в 00:41
Не знаю, что собирался увидеть Ахметов в Гамбурге, но думаю увидел, что поменял шило на мыло, убрав Йовичевича. Все та же невыразительная игра, все та же слабая защита, хотя ее обновили, набрав туда кучу грузинов и израильтанина. Да и вся команда какая-то одинаково серая. Даже выделить некого, разве что Конопля рубился. Атакующий потенциал тоже никакой. О Сикане, его слабенькой игре не писал разве что ленивый. А сегодня он команде еще и третий гол привез. Ни один из вышедших на замену игру команды не усилил. С таким составом можна бороться за чемпионство в УПЛ, но игры еврокубков показывают наш настоящий уровень - слабенький. Почтем за счастье, если займем третье место в группе. Ну а Порту всю игру сделал в первом тайме, а во втором просто играл по счету, катая мяч по полю. Самое печальное, что еще долго мы наверное не будем иметь приличную команду под названием Шахтер.
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+1
0
Lion Killer (Львів)
20.09.2023 в 00:36
Ну і сенс було міняти Йовічевича? що й треба було довести. Дали б ще сезон людині пограти, там ж команда вимальовувалася. Сумбур.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:41
та при том тоже игры были такие, что блевать хотелось
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+1
0
Lion Killer (Львів)
20.09.2023 в 01:29
було діло. Може й тут трохи більше часу треба дати тренеру. Але не все сьогодні спишеш на незіграність чи травми захисників. 1 вінгер Сікан чого вартий
0
0
download1 (huyersk)
20.09.2023 в 00:30
Була у Йовічевича команда - хлопці грали командно. Тут склад взагалі незрозумілий. Вийшли якісь нові постаті, не зрозуміло за які заслуги, які в УПЛ майже не грали. І ось маєте! Незіграні, ще мови не знають , не спілкуються. Бляха, Ахмет тупий . Кожен рік міняти тренера - така ху*ня буде.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:32
лучше бы вернибаобаба взял - тот из любого набора создаёт боеспособный коллектив
Ответить
+1
0
Romerik (YNWA)
20.09.2023 в 00:26
Кащук, Егіналдо сидять на лавці, Невертон не потрапляє в заявку, Криськів, який непогано закрив зліва діру після Мудрика тож полірує лавку, в цей довб*йоб випускає покемона сікана туда, який на пару з ізраїльським покемоном привозять гол. Коли треба забивати, він знімає єдиного справжнього нападника з яскраво вираженим умінням гри зверху і ставить це непорозуміння в центр. Ізраїль тож ще те одороболо, як і мішок з жиром біля нього в центрі захисту. Але в нього хоч є якісний далекий пас. Але в захисті ці двоє сьогодні склали якісну конкуренцію біловару з сиротою по комедійній частині. Це той випадок, коли реально шкода і не вистачає такого мега захисника як Бондарь чи мать його Вітао)) Плюс Судаков провалив як на мене гру, що само собою знижує потенціал креативу та просування в атаці в раза 2. І що ми маємо в заключенні: шапіто в центрі оборони, мертвий лівий фланг і гра в меншості з клоуном сіканом в першому таймі. Якісь проблиски конвульсій на початку другого тайму після чого фізрук своїми замінами і тренувальним процесом зупиняє команду повністю і вони здихає як завжди. Далі незрозумілі перетрубації позиціями в атаці і як наслідок порту спокійно не напрягаючись катає собі м'яч до кінця матчу. Короче чекаю звільнення цього блаженного в зимову паузу, бо це мука
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:40
так кащука постоянно на левый фланг ставит, а ему там ваще не с ноги играть. что за тупь такая голландская? лучше бы там попробовал коноплю наигрывать на тренировках при правом защитнике гоче. и так половина команды - левши (но не мастера, а просто природа так распорядилась), а он и без того непонятную игру видоизменяет таким использованием игроков
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0
0
download1 (huyersk)
20.09.2023 в 00:23
Ну і чим Йовічевич гірше?! Більше не буду дивитися жодного матчу, взагалі не тягнуть.
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0
0
George_D (Харьков)
20.09.2023 в 00:27
Очень похоже на Баварию. Играли с Нагельсманном нормально. Нет, надо было поменять его на Тухеля... результат мы видели в финале Кубка Германии. Волюнтаризм до добра не доводит!
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+1
0
Comment06 (Украина)
20.09.2023 в 00:15
Давно не бачив такого не готового, сирого, розбалансованого Шахтаря. Гравців просто нн впізнати (чи дійсно зливають тренера?). Порту теж не виглядає грантом. Це не Порту виграв, це Шахтар програв. Всі голи привезені завдяки дитячим помилкам у захисті. Ахметов пожинає плоди несправедливого звільнення Йовічевича. Гадаю, скоро Леувен теж втратить тренерське крісло, а третє місце в групі Шахтарю буде за щастя.
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0
0
Hoy1504 (Київ)
20.09.2023 в 00:18
Рыжего на нары за развал Шахтёра,
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0
0
George_D (Харьков)
20.09.2023 в 00:31
Это будет последним пунктом в длинном списке підозр ему!
0
0
svistim (Одесса)
20.09.2023 в 00:14
понравились конопля и ракитич остальные бревна
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0
-1
avatar
Виталий1981 (Україна)
20.09.2023 в 00:11
Голи: Келсі 13, Степаненко 31, Конопля 76 – Галену 8, 15, Таремі 29. Редакція! Ви самі читаєте те, що пишете?!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:14
это из параллельной реальности кто-то из них отправил текст
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0
0
George_D (Харьков)
20.09.2023 в 00:14
А дійсно! Отакої!
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0
0
denis_m
20.09.2023 в 00:10
Очікував гіршого.Добре,що не отримали торбу,як прямий конкурент Антверпен від Барси. Мабуть це максимум цього Шахтаря, та і взагалі укр клубного футболу. Поки що 3ті в группі, наступний матч лобовий.
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+3
-1
George_D (Харьков)
20.09.2023 в 00:12
Це ми ще подивимось, скільки накидає цьому Шахтареві Барса...
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0
0
Hoy1504 (Київ)
20.09.2023 в 00:16
А на х. взагалі цю х. єврокубки дивитись,це тільки розхитувати собі нерви.Я тільки дивлюсь з спиртними напоями.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.09.2023 в 00:21
Тут мова лише про шахтар, не узагальнюйте про всіх.
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0
0
Hoy1504 (Київ)
20.09.2023 в 00:26
А що крім Шахтаря хтось вже виграв цього сезону?
0
0
Romerik (YNWA)
20.09.2023 в 00:35
Но но блаженний, ми рівень цих "не узагальнених" вже побачили з кіпріотами, греками і грузинами. Не літай в рожевих мріях з поні) Ті ж самі бездарності, тільки в профіль
+1
0
Siren05 (Мариуполь)
20.09.2023 в 00:05
Такое впечатление, что Порту особенно не напрягаясь обыграли ШД. А во втором тайме играли по счёту. Одни уже не хотели, а вторые не могли. Блеклая игра ШД. Причём уже не одну игру. Даже выделить некого. Может быть Ризнык, в голах, во всяком случае, не виноват и несколько раз спасал от голов
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:08
и снова чуть не привёз своим "дриблингом"
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2023 в 00:09
Из полевых разве что Зубкова можно в актив занести, хотя и несколько прямолинейно, но пытался обострять на своем фланге.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:11
зуб - работяга, конопля - энерджайзер! остальные - глушь...
0
0
George_D (Харьков)
20.09.2023 в 00:10
Это не впечатление, это факт. Порту серьезно играл до 3-го гола. И они прекрасно показали, как они могут проходить "оборону" Шахтера. Особенно показателен именно 3-й гол. Двух-пасовая стеночка, проход, прострел. При этом Лемкин выглядел против длинноногого бразильца просто жалко. После этого ... португальцы не были бы португальцами, если бы не играли по счету. На 100% уверен, забей вдруг Шахтер еще, Порту ответило бы точно.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:12
так они и так хорошие моменты не реализовали - дриблингёр поотбивал
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.09.2023 в 00:04
Нормально нешахтеров поимели. Команда-пшик.
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+2
-2
Hoy1504 (Київ)
20.09.2023 в 00:08
Не мужик а просто пшик
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0
0
Одіссей (Донецьк)
20.09.2023 в 00:02
Команды Шахтер я так и не увидел. Трубин это потеря для Шахтера...Посмотрим шо буде дали)
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0
0
George_D (Харьков)
20.09.2023 в 00:05
Если Трубин просто потеря, то Мудрик - это потеря из разряда "Всьо пропало".
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+1
0
Hoy1504 (Київ)
20.09.2023 в 00:10
Где Рудько?Надо было Рыбку брать.
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+1
0
Зритель (Харьков)
20.09.2023 в 00:02
Схоже - на 2-й тайм Леувен дав установку - не пропустити більше. Велика вірогідність, що Шахтар програє взагалі всі матчі в ЛЧ.
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+3
0
Romerik (YNWA)
20.09.2023 в 00:30
Не програє. Візьмуть з антверпеном 4 очки, але на більше надіятись не приходиться, як власне і бельгійцям. Тепер це рівень нашого футболу. І можна сказати остання ЛЧ на найближчі років 5 для клубів упл
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2023 в 00:01
После 3-го гола всё стало понятно. Разного уровня команды, даже комментировать особо нечего. Сикана за его идиотский пас поперек штрафной перед голом надо было с поля провожать не рукопожатиями, а подсрачниками.
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+3
0
Hoy1504 (Київ)
20.09.2023 в 00:07
Так этот ссыкун всегда так играет надо его продать
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
20.09.2023 в 00:00
Потрібно якось за третє місце поборотися, а це зараз не наш турнір
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+1
-1
Hoy1504 (Київ)
20.09.2023 в 00:05
Усрусь но не здамся
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2023 в 23:59
пётр иванович львов, кажется, до сих пор проводит предсезонные спарринги - уже все переиграли на всех позициях!!!
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0
0
alex.belogubko (одесса)
19.09.2023 в 23:58
с такой игрой ждём ЩД в ЛК --они и в ЛЕ обделаются
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2023 в 00:02
Расслабься, такого в этом сезоне не предусмотрено)
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+1
0
miruk 81 (львів)
19.09.2023 в 23:57
Сказати що це була слабка гра це нічого не сказати. Думаю Ахметов пожалів про відставку Йовічевіча. Нехай подякує Срні
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+1
0
Hoy1504 (Київ)
20.09.2023 в 00:03
Рыжего пса на нары команда деградирует
Ответить
+1
0
Моуринью (Днепропетровск)
19.09.2023 в 23:57
Какой идиот поставил Сикана на левый фланг полузащиты?
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
20.09.2023 в 00:03
Ван Лювен, я так полагаю.
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
19.09.2023 в 23:55
Я очікую що буде далі. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. Гоголь оцінив теперішню гру ШД.
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.09.2023 в 23:57
ты не запарился одно и то же писать?
Ответить
+2
-1
vlotko (Броди)
20.09.2023 в 00:04
Для Nirana. Все діло в тому, що цей пост не сприймався і не появлявся, тому я його повторив. А що, Гоголь не правий, що вам так не подобається?
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:07
какой гоголь? тычина это написал!
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
20.09.2023 в 00:24
Та ему хоть Леся Украинка, главное цитату запостить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2023 в 00:25
ну да! на украинском же)))
0
0
Моуринью (Днепропетровск)
19.09.2023 в 23:54
К
Ответить
0
0

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