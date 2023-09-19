Новичок Шахтера Лемкин получил травму в матче с Порту

"Шахтер" стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге.

Старт вышел не самым удачным – к 70 -й минуте "горняки" горят со счетом 1:3.

Также травму получил израильский новичок "Шахтера" Став Лемкин. На 65-й минуте израильтянин был заменен на Азарови и прихрамывая, покинул поле.

Степень повреждения и сроки восстановления игрока будут известны позже.

Отметим, что это дебютный матч Лемкина в Лиге чемпионов.