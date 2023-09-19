Лига Чемпионов
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Новичок Шахтера Лемкин получил травму в матче с Порту
Просто ужасное стечение обстоятельств
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" стартовал в группе
Старт вышел не самым удачным – к 70 -й минуте "горняки" горят со счетом 1:3.
Также травму получил израильский новичок "Шахтера" Став Лемкин. На 65-й минуте израильтянин был заменен на Азарови и прихрамывая, покинул поле.
Степень повреждения и сроки восстановления игрока будут известны позже.
Отметим, что это дебютный матч Лемкина в Лиге чемпионов.
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