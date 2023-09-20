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Бавария - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Центральный матч дня в Лиге чемпионов – смотреть прямую трансляцию

Бавария - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Бавария” любит побеждать во всех матчах группового этапа, и тем более – против таких соперников как “Манчестер Юнайтед”. У команды Томаса Тухеля есть свои проблемы, но МЮ уже называют кризисным клубом после трех поражений в пяти турах АПЛ.

Лига чемпионов, группа A, первый тур

20 сентября 2023. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Харри Кейн смотреть футбол онлайн
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