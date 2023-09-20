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Бавария - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Центральный матч дня в Лиге чемпионов – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Бавария” любит побеждать во всех матчах группового этапа, и тем более – против таких соперников как “Манчестер Юнайтед”. У команды Томаса Тухеля есть свои проблемы, но МЮ уже называют кризисным клубом после трех поражений в пяти турах АПЛ.
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Лига чемпионов, группа A, первый тур
20 сентября 2023. Мюнхен, “Альянц Арена”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Баварія - Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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