Бавария - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 20.09.2023

Лига чемпионов, группа A, первый тур

20 сентября 2023. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Бавария” любит побеждать во всех матчах группового этапа, и тем более – против таких соперников как “Манчестер Юнайтед”. У команды Томаса Тухеля есть свои проблемы, но МЮ уже называют кризисным клубом после трех поражений в пяти турах АПЛ.

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Новости Баварии

“Бавария” подходит к матчу с “Манчестер Юнайтед” в качестве второй команды Бундеслиге. Чемпиона по разнице мячей опережает очень симпатичный “Байер” Леверкузен. Именно команда Хави Алонсо отобрала очки у “Бавария” в очень увлекательном пятничном матче. Команды на двоих забили четыре гола, а могли и больше, если бы реализовали свои многочисленные моменты. Леверкузен смог сравнять счет на 90+4 минуте после пенальти (2:2).

“Байеру” свой четвертый гол в Бундеслиги забил Харри Кейн, сыграв на дальней штанге после углового. Именно Кейна Томас Тухель привел с собой на пресс-конференцию, чтобы потешиться над тем, как супербомбардир рассказывал английским журналистам о величии “Баварии”. Эрик тен Хаг – большой почитатель Кейна, но трансфер тогда еще форварда “Тоттенхэма” в МЮ не считался возможным.

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Место Кейна в основе в матче с “Манчестер Юнайтед” не подлежит сомнению. Должен сыграть в среду и Йозуа Киммих с его непонятным псевдоконфликтом с Тухелем. Восстановился и Джамал Мусиала, Тухель предположил, что талант “Баварии” вполне может появиться на поле одновременно с Мюллером. Точно пропустят матч Нойер и Геррейро.

“Бавария” далека от своих идеальных кондиций, но многие проблемы мюнхенцев являются надуманными. К слову, Тухель не сможет быть рядом с командой в игре против МЮ из-за своей дисквалификации.

Новости Манчестер Юнайтед

После пяти туров “Манчестер Юнайтед” проигрывает лидеру чемпионат девять очков и семь – трем его преследователям. Такова цена трех поражений. Их могло быть и больше, но в победных матчах с “Вулверхэмптоном” и “Ноттингем Форест” команде тен Хага очень повезло с судейскими решениями в свою пользу.

“Манчестер Юнайтед” – проблемный клуб не только на поле, но и вне его. После истории с возвращением/невозвращением Гринвуда был отстранен на время разбирательств в Бразилии и Антони, а Джейдон Санчо был перевед в резерв за то, что назвал тен Хага лжецом, а затем отказался просить прощения.

Так МЮ лишился трех игроков атаки, но к ним нужно добавить травмированных футболистов. Против “Баварии” не сыграют защитники Варан, Шоу, Уан-Биссака, Маласия, полузащитники Амрабат, Майну, Маунт и вингер Диалло. Впечатляющий список.

Есть много претензий и к здоровым футболистам. Каземиро перестал тащить на себе центр поля, утратил свою цепкость Лихандро Мартинес. В игре с “Брайтоном” Эрик тен Хаг был освистан “Олд Траффордом”. МЮ – нездоровый клуб.

Статистика команд, цифры и факты

“Бавария” выиграла 13 последних матчей группового этапа Лиги чемпионов, и не проигрывает в 34 встречах.

“Манчестер Юнайтед” не проигрывал в четырех из шести стартовых матчей сезона с 1986 года.

“Бавария” ни разу проигрывала “Манчестер Юнайтед” на своем поле в Лиге чемпионов.

“Манчестер Юнайтед” никогда не проигрывал в АПЛ три из пяти стартовых матчей.

Харри Кейн поучаствовал в семи голах в ворота “Манчестер Юнайтед”, выступая за “Тоттенхэм” (четыре гола, три ассиста).

“Бавария” забивала в 40 последних домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов..

“Бавария” выходила в плей-офф в последних 19 розыгрышах Лиги чемпионов.

Последние пять матчей Баварии и Манчестер Юнайтед

Бавария

15.09 “Байер” Леверкузен 2:2 (Бундеслига)

02.09 “Боруссия” Менхенгладбах 2:1 (Бундеслига)

27.08 “Аугсбург” 3:1 (Бундеслига)

18.08 “Вердер” 4:0 (Бундеслига)

12.08 “РБ Лейпциг” 0:3 (Суперкубок Германии)

Манчестер Юнайтед

16.09 “Брайтон” 1:3 (АПЛ)

03.09 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)

26.08 “Ноттингем Форест” 3:2 (АПЛ)

19.08 “Тоттенхэм” 0:2 (АПЛ)

14.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

“Бавария” и “Манчестер Юнайтед” сыграют 12-й матч в своей истории, все предыдущие 11 состоялись в Лиге чемпионов. На своем поле “Бавария” ни разу не проиграла (три победы, две ничьи). В последний раз команды пересекались в четвертьфинале Лиги чемпионов 2013/14. На “Олд Траффорде” команды сыграли вничью (1:1), “Бавария” выиграла в ответной игре 3:1. Один из голов забил Томас Мюллер.

Где смотреть матч Бавария – Манчестер Юнайтед

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Ориентировочные составы

“Бавария”: Ульрайх – Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Кейн

“Манчестер Юнайтед”: Онана – Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон – Эриксен, Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Гарначо – Хойлунд

Ставки и Коэффициенты на матч Бавария – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Бавария – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манчестер Юнайтед” слабо проводит выездные матчи против сильных команд, действуя слишком пассивно и неубедительно. Рассчитывать только на скорость Рашфорда в контратаке – это примитивный план. “Баварии” нужно будет наиграть на свои голы, но для команды Тухеля это не невыполнимое задание. Прогноз – победа “Баварии” 2:0 и гол Кейна.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.