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Гочолейшвили: Порту сыграл еще быстрее, чем мы ожидали – к этому мы были не готовы

Лига Чемпионов
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Горняки начали группу ЛЧ с поражения

Гочолейшвили: Порту сыграл еще быстрее, чем мы ожидали – к этому мы были не готовы

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Гиорги Гочолейшвили поделился эмоциями после поражения от "Порту" (1:3) в матче 1-го тура Лиги чемпионов:

"Не получилось провести игру так, как мы хотели. После первого тайма мы уже проигрывали 1:3, но во втором сыграли получше. Сделаем правильные выводы и подготовимся к следующим матчам.

Сказалась ли несыгранность? Не думаю, что это так. Пожалуй, это что-то другое. Мы все делаем, чтобы быть сыгранными и чувствовать друг друга на футбольном поле.

Ожидали ли, что "Порту" сыграет именно так? Да, мы готовились. Они сыграли еще быстрее, прибавили в темпе – к этому мы были не готовы.

Хотел бы поблагодарить каждого болельщика. Мы знаем, какая ситуация в Украине, что идет война, а они все равно приходят и поддерживают нас. Мы чувствовали себя как дома.

Что после игры сказал Патрик ван Леувен? У нас все впереди, еще много игр, поэтому нужно настраиваться дальше.

Как себя чувствую в "Шахтере"? Я себя очень хорошо чувствую. Моя адаптация прошла очень быстро. Это все благодаря ребятам. "Шахтер" – это семья, поэтому я хочу побеждать и завоевывать титулы именно с "Шахтером", - сказал Гиорги.

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту Георгий Гочолейшвили
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Источник:
Трибуна

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