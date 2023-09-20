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Гочолейшвили: Порту сыграл еще быстрее, чем мы ожидали – к этому мы были не готовы
Горняки начали группу ЛЧ с поражения
shakhtar.com
Защитник "
"Не получилось провести игру так, как мы хотели. После первого тайма мы уже проигрывали 1:3, но во втором сыграли получше. Сделаем правильные выводы и подготовимся к следующим матчам.
Сказалась ли несыгранность? Не думаю, что это так. Пожалуй, это что-то другое. Мы все делаем, чтобы быть сыгранными и чувствовать друг друга на футбольном поле.
Ожидали ли, что "Порту" сыграет именно так? Да, мы готовились. Они сыграли еще быстрее, прибавили в темпе – к этому мы были не готовы.
Хотел бы поблагодарить каждого болельщика. Мы знаем, какая ситуация в Украине, что идет война, а они все равно приходят и поддерживают нас. Мы чувствовали себя как дома.
Что после игры сказал Патрик ван Леувен? У нас все впереди, еще много игр, поэтому нужно настраиваться дальше.
Как себя чувствую в "Шахтере"? Я себя очень хорошо чувствую. Моя адаптация прошла очень быстро. Это все благодаря ребятам. "Шахтер" – это семья, поэтому я хочу побеждать и завоевывать титулы именно с "Шахтером", - сказал Гиорги.
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