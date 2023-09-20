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Вирт: Молодые игроки Шахтера считают себя звездами - им нужно опуститься на землю

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Специалист считает, что молодежи Шахтера нужно опуститься на землю

Вирт: Молодые игроки Шахтера считают себя звездами - им нужно опуститься на землю

shakhtar.com

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Юрий Вирт в свете поражения "горняков" в Лиге чемпионов от "Порту" поделился мыслями о молодых игроках донецкой команды.

"Молодым футболистам "Шахтера" нужно задуматься. Кажется, что они немного взлетели, сыграв пару матчей за сборную и в Лиге чемпионов и считают себя звездами. Видно, что у них не то отношение, как раньше. Они полагают, что на классе будут обыгрывать команды в УПЛ, но класса им не хватает, а самоотдачи на 100% нет.

Им нужно опуститься на землю, работать и доказывать, что они действительно хорошие игроки. Я имею в виду Бондаренко, который получает красные, а потом меесяц не играет, того же Судакова", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Шахтер (Донецк)
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