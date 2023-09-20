Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Молодые игроки Шахтера считают себя звездами - им нужно опуститься на землю
Специалист считает, что молодежи Шахтера нужно опуститься на землю
shakhtar.com
Бывший игрок "
"Молодым футболистам "Шахтера" нужно задуматься. Кажется, что они немного взлетели, сыграв пару матчей за сборную и в Лиге чемпионов и считают себя звездами. Видно, что у них не то отношение, как раньше. Они полагают, что на классе будут обыгрывать команды в УПЛ, но класса им не хватает, а самоотдачи на 100% нет.
Им нужно опуститься на землю, работать и доказывать, что они действительно хорошие игроки. Я имею в виду Бондаренко, который получает красные, а потом меесяц не играет, того же Судакова", - сказал Вирт.
Популярное сейчас
- Брага – Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.09.2023
- Не стало Сергея Башкирова - в прошлом выдающегося игрока Днепра
- Официально. Сборная Польши получила нового тренера. Его называют польским Гвардиолой
- ЛЧ. Шахтер – Порту 1:3. Бразильская кара горняков
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО