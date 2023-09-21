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УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Среди претендентов обидчик Шахтера
getty images
Названы игроки, которые номинированы на приз лучшему на неделе в Лиге чемпионов.
В список номинантов попали Джуд Беллингем ("Реал"), Вендерсон Галено ("Порту"), Жоау Феликс ("Барселона") и Мартин Эдегор ("Арсенал").
- Беллингем забил гол на 94-й минуте и принес победу "Реалу" в матче с "Унионом" (1:0). Точность его передач - 90%, за матч Джуд пробежал 11,4 км.
- Галено оформил дубль, нанеся три удара по воротам, и отдал результативную передачу во встрече с "Шахтером" (3:1).
- Феликс сделал дубль после двух ударов по воротам и оформил голевой пас в игре с "Антверпеном" (5:0).
- Эдегор забил гол и отдал ассист в матче с ПСВ (4:0), пробежав 12,69 км.
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Источник:uefa.com
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