  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Среди претендентов обидчик Шахтера

УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

getty images

UA-Футбол
Новина українською

Названы игроки, которые номинированы на приз лучшему на неделе в Лиге чемпионов.

В список номинантов попали Джуд Беллингем ("Реал"), Вендерсон Галено ("Порту"), Жоау Феликс ("Барселона") и Мартин Эдегор ("Арсенал").

  • Беллингем забил гол на 94-й минуте и принес победу "Реалу" в матче с "Унионом" (1:0). Точность его передач - 90%, за матч Джуд пробежал 11,4 км.
  • Галено оформил дубль, нанеся три удара по воротам, и отдал результативную передачу во встрече с "Шахтером" (3:1).
  • Феликс сделал дубль после двух ударов по воротам и оформил голевой пас в игре с "Антверпеном" (5:0).
  • Эдегор забил гол и отдал ассист в матче с ПСВ (4:0), пробежав 12,69 км.
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед впервые за 44 года пропустил три и более голов в трех матчах подряд
yellow-arrow
Французы могут быть довольны. Севилья - Ланс 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Триллер в финале матча. Брага - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мартин Эдегор Жоау Феликс Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
uefa.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде