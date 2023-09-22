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Бразильский обидчик Шахтера признан лучшим игроком 1-го тура ЛЧ. ВИДЕО
Галено оформил в ворота горняков дубль и добавил ассист
getty images
Болельщики путем голосования выбрали лучшего игрока 1-го тура группового раунда
Им стал обидчик "Шахтера", 25-летний бразильский вингер "Порту" Галено, который в голосовании обошел форварда "Барселоны" Жоау Феликса, хавбека "Реала" Джуда Беллингема и капитана "Арсенала" Мартина Эдегора.
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Напомним, что в матче с "Шахтером" (3:1) Галено поучаствовал во всех трех голах своей команды, оформив дубль и отдав ассист.
???????? Galeno. Star man ????#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/RwiGM8BpX1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 22, 2023
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