Символическое возвращение. Ланс – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.10.23

Лига чемпионов

Группа B, второй тур

3 октября, 22:00. "Стад Феликс Боллар"

Главный арбитр: Марк Гвида (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Население городка Ланс, который расположен на Севере Франции недалеко от бельгийских границ, составляет около 35 тысяч человек. В прошлом сезоне одноименная команда из этого населенного пункта удивила Лигу 1 и всю Европу, навязав борьбу за чемпионство грозному “Пари Сен-Жермен”. Благодаря этому "Ланс" титул не завоевал, однако все-таки пробился в свой первый за 25 лет групповой этап Лиги чемпионов. И впервые за столь долгое время они примут домашний матч этого турнира.

Интересно, что 16 сентября 1998 года в первом туре группового этапа ЛЧ "Ланс" играл на собственном поле как раз против "Арсенала". Тогда поединок завершился со счётом 1:1. Теперь команды возвращаются на тот же стадион, у которого вместительность больше, чем население города Ланс – 38 тысяч зрителей.

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Новости Ланса

Откровенно плохо стартовала команда в новом сезоне Лиги 1. "Кроваво-золотые" даже болтались определенный период в зоне вылета, однако недавно дела начали идти вверх. В последних двух турах французского первенства удалось дважды победить: сначала "Тулузу", а затем "Страсбург". Теперь "Ланс" находится на 15 месте с семью очками в активе за семь туров. И это действующий серебряный призер чемпионата Франции, который в прошлом сезоне только одним зачетным пунктом уступил чемпиону ПСЖ.

В Лиге чемпионов удалось неплохо стартовать. В соперниках была "Севилья", которую уже второй сезон подряд довольно сильно штормит. Однако матч был все-таки гостевым для французской команды. Несмотря на это, "Ланс" (поединок был еще до двух побед) впервые в этом сезоне сыграл более-менее слаженно, благодаря чему смог отыграться и удержать ничью, при этом не выглядя автобусом.

Кадры хозяев

Летом "Ланс" продал только двух своих лидеров, что, в теории, не должно стать большой потерей. Тем более что на их место были приобретены неплохие замены. Однако на практике все получилось чуть-чуть (отнюдь не чуть-чуть) по-другому. Важных потерь из-за травм также нет. В лазарете находятся резервисты или игроки ротации: Кошта, Фариньяс, Кабо и Айдар.

Новости Арсенала

По сравнению с другими командами АПЛ "канониры" стартовали в этом сезоне довольно неплохо. Во-первых, начали с победы в Суперкубке, одолев грозный “Манчестер Сити”. Во-вторых, занимают третье место в чемпионате, уступая лидерам – подопечным Гвардиолы – всего одним очком. В частности, в минувшие выходные уверенно разгромили "Борнмут" в гостях со счетом 4:0. Даже Хаверц забил, пусть и с пенальти.

"Канониры" тоже после долгой – семилетней – паузы вернулся в Лигу чемпионов. В первом туре “Арсенал” камня на камне не оставил от ПСВ. Тот случай, когда на поле сошлись атакующие команды, не умеющие играть в оборонный футбол. Конечно, у более качественных индивидуально лондонцев это получилось лучше. Они еще в первом тайме забили трижды, а дальше это было дело техники довести поединок до логического завершения.

Кадры гостей

Определенные проблемы у "канониров" с составом есть. Партей с Тимбером уже достаточно долго в лазарете, и пока продолжают лечение. Мартинелли пропустил последние четыре матча – сейчас он на финальном этапе восстановления. Сака получил повреждение в прошлом матче с "Борнмутом", поэтому его участие сегодня под вопросом.

Последние пять матчей Ланса и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

29.09. Страсбург – Ланс 0:1 (Лига 1)

24.09. Ланс – Тулуза 2:1 (Лига 1)

20.09. Севилья – Ланс 1:1 (ЛЧ)

16.09. Ланс – Мец 0:1 (Лига 1)

02.09. Монако – Ланс 3:0 (Лига 1)

Последние пять встреч гостей

30.09. Борнмут – Арсенал 0:4 (АПЛ)

27.09. Брентфорд – Арсенал 0:1 (Кубок лиги)

24.09. Арсенал – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

20.09. Арсенал – ПСВ 4:0 (ЛЧ)

17.09. Эвертон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

Пять личных встреч между соперниками

22.07.16. Ланс – Арсенал 1:1 (ТМ)

20.04.00. Ланс – Арсенал 1:2 (Полуфинал Кубка УЕФА)

06.04.00. Арсенал – Ланс 1:0 (Полуфинал Кубка УЕФА)

25.11.98. Арсенал – Ланс 0:1 (Групповой этап ЛЧ)

16.09.98. Ланс – Арсенал 1:1 (Групповой этап ЛЧ)

Турнирная таблица группы B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Арсенал 1 1 0 0 4-0 3 2 Севилья 1 0 1 0 1-1 1 3 Ланс 1 0 1 0 1-1 1 4 ПСВ 1 0 0 1 0-4 0

Ставки и коэффициенты на матч Ланс – Арсенал

Прогноз на матч Ланс – Арсенал от UA-Football

"Канониры" явные фавориты этого поединка, а тем более ввиду общей формы соперника на старте сезона. "Ланс" будет пытаться играть от обороны, соответственно стоит ожидать осаду лондонцами штрафной площадки хозяев. В таких ролях у французов есть неплохие шансы бежать в результативные контратаки, а оборона "канониров" сейчас не железная. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,77).