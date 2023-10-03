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Символическое возвращение. Ланс – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.10.23
Bounjour, Александр Зинченко
Матч Лансу і Арсеналу у 1998 році. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа B, второй тур
3 октября, 22:00. "Стад Феликс Боллар"
Главный арбитр: Марк Гвида (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Население городка Ланс, который расположен на Севере Франции недалеко от бельгийских границ, составляет около 35 тысяч человек. В прошлом сезоне одноименная команда из этого населенного пункта удивила Лигу 1 и всю Европу, навязав борьбу за чемпионство грозному “Пари Сен-Жермен”. Благодаря этому "Ланс" титул не завоевал, однако все-таки пробился в свой первый за 25 лет групповой этап Лиги чемпионов. И впервые за столь долгое время они примут домашний матч этого турнира.
Интересно, что 16 сентября 1998 года в первом туре группового этапа ЛЧ "Ланс" играл на собственном поле как раз против "Арсенала". Тогда поединок завершился со счётом 1:1. Теперь команды возвращаются на тот же стадион, у которого вместительность больше, чем население города Ланс – 38 тысяч зрителей.
Новости Ланса
Откровенно плохо стартовала команда в новом сезоне Лиги 1. "Кроваво-золотые" даже болтались определенный период в зоне вылета, однако недавно дела начали идти вверх. В последних двух турах французского первенства удалось дважды победить: сначала "Тулузу", а затем "Страсбург". Теперь "Ланс" находится на 15 месте с семью очками в активе за семь туров. И это действующий серебряный призер чемпионата Франции, который в прошлом сезоне только одним зачетным пунктом уступил чемпиону ПСЖ.
В Лиге чемпионов удалось неплохо стартовать. В соперниках была "Севилья", которую уже второй сезон подряд довольно сильно штормит. Однако матч был все-таки гостевым для французской команды. Несмотря на это, "Ланс" (поединок был еще до двух побед) впервые в этом сезоне сыграл более-менее слаженно, благодаря чему смог отыграться и удержать ничью, при этом не выглядя автобусом.
Кадры хозяев
Летом "Ланс" продал только двух своих лидеров, что, в теории, не должно стать большой потерей. Тем более что на их место были приобретены неплохие замены. Однако на практике все получилось чуть-чуть (отнюдь не чуть-чуть) по-другому. Важных потерь из-за травм также нет. В лазарете находятся резервисты или игроки ротации: Кошта, Фариньяс, Кабо и Айдар.
Новости Арсенала
По сравнению с другими командами АПЛ "канониры" стартовали в этом сезоне довольно неплохо. Во-первых, начали с победы в Суперкубке, одолев грозный “Манчестер Сити”. Во-вторых, занимают третье место в чемпионате, уступая лидерам – подопечным Гвардиолы – всего одним очком. В частности, в минувшие выходные уверенно разгромили "Борнмут" в гостях со счетом 4:0. Даже Хаверц забил, пусть и с пенальти.
"Канониры" тоже после долгой – семилетней – паузы вернулся в Лигу чемпионов. В первом туре “Арсенал” камня на камне не оставил от ПСВ. Тот случай, когда на поле сошлись атакующие команды, не умеющие играть в оборонный футбол. Конечно, у более качественных индивидуально лондонцев это получилось лучше. Они еще в первом тайме забили трижды, а дальше это было дело техники довести поединок до логического завершения.
Кадры гостей
Определенные проблемы у "канониров" с составом есть. Партей с Тимбером уже достаточно долго в лазарете, и пока продолжают лечение. Мартинелли пропустил последние четыре матча – сейчас он на финальном этапе восстановления. Сака получил повреждение в прошлом матче с "Борнмутом", поэтому его участие сегодня под вопросом.
Последние пять матчей Ланса и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 29.09. Страсбург – Ланс 0:1 (Лига 1)
- 24.09. Ланс – Тулуза 2:1 (Лига 1)
- 20.09. Севилья – Ланс 1:1 (ЛЧ)
- 16.09. Ланс – Мец 0:1 (Лига 1)
- 02.09. Монако – Ланс 3:0 (Лига 1)
Последние пять встреч гостей
- 30.09. Борнмут – Арсенал 0:4 (АПЛ)
- 27.09. Брентфорд – Арсенал 0:1 (Кубок лиги)
- 24.09. Арсенал – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
- 20.09. Арсенал – ПСВ 4:0 (ЛЧ)
- 17.09. Эвертон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
Пять личных встреч между соперниками
22.07.16. Ланс – Арсенал 1:1 (ТМ)
20.04.00. Ланс – Арсенал 1:2 (Полуфинал Кубка УЕФА)
06.04.00. Арсенал – Ланс 1:0 (Полуфинал Кубка УЕФА)
25.11.98. Арсенал – Ланс 0:1 (Групповой этап ЛЧ)
16.09.98. Ланс – Арсенал 1:1 (Групповой этап ЛЧ)
Турнирная таблица группы B
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|Севилья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3
|Ланс
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|ПСВ
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Ставки и коэффициенты на матч Ланс – Арсенал
Прогноз на матч Ланс – Арсенал от UA-Football
"Канониры" явные фавориты этого поединка, а тем более ввиду общей формы соперника на старте сезона. "Ланс" будет пытаться играть от обороны, соответственно стоит ожидать осаду лондонцами штрафной площадки хозяев. В таких ролях у французов есть неплохие шансы бежать в результативные контратаки, а оборона "канониров" сейчас не железная. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,77).
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