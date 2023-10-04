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Антверпен — Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2023

Лига Чемпионов
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Скромные бельгийцы готовы к бою

Антверпен — Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2023

Аліна Єрофеєва

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионы Бельгии выглядят явными аутсайдерами в группе H, но сдаваться не собираются. Да и соперник к ним едет явно не простой — после поражения от "Порту" донецкий клуб скорее похож на раненого зверя. Однако для "Шахтера" игра с бельгийцем должна быть проще, по крайней мере, в теории. Посмотрим, как будет на самом деле.

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Содержание

Лига Чемпионов. Группа H. 2 тур

Антверпен. Стадион "Босселстадион"

Арбитр в поле — Раде Обренович (Словения)

"Антверпен" 19:45 "Шахтер"

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Новости "Антверпена"

"Красные" довольно неожиданно стали чемпионами Бельгии, да еще и в придачу завоевали Кубок страны. Это позволило им сыграть в группе Лиги Чемпионов впервые с 1957-го года. Марк Ван Боммел понимает историческую важность этого момента, поэтому приложит все усилия, чтобы не ударить в грязь лицом.

Однако пока получается не очень — первый матч закончился разгромом 0:5 на "Камп Ноу". Да и во внутреннем чемпионате не все так гладко — лишь пятое место по итогам девяти туров. Также отметим, что "Антверпен" имеет пятиматчевую серию без побед, что отнюдь не добавляет мотивации. Однако у тренера бельгийцев есть план на игру с "Шахтером":

"Матч против Шахтера мы проводим дома, со своими фанатами и на своей территории. Это дает больше шансов на победу. Я доверяю своей команде. Будем делать все, чтобы был положительный результат"

Однако есть еще один нюанс: клубный лазарет довольно таки заполнен. Энгельс, Вайнс, Де Лит, Корбани и Ондрейк — именно на них не сможет рассчитывать Ван Боммел в среду вечером.

Ориентировочный состав "Антверпена": Бюте, Батай, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Кейта, Кейк, Вермелен, Эккеленкамп, Баликвиша, Янссен

Новости "Шахтера"

Поражение от "Порту" стало холодным душем для подопечных Патрика ван Леувена. Также действующие чемпионы Украины на номинально домашнем поле неожиданно проиграли полтавской "Ворскле" 1:2, поэтому к матчу в Бельгии "горняки" подходят не в лучших кондициях. Но главный тренер реагирует довольно сдержанно

"Результаты, конечно, не такие, как мы ожидали. Есть немного давление, но не со стороны, а внутреннее давление, которое стимулирует. Давление в положительном смысле. Мы нацелены на победу и знаем, какая перед нами завтра стоит задача".

Как бы там ни было, но под самим ван Леувеном кресло уже понемногу пошатывается. В СМИ ходят слухи о том, что матч с "Антверпеном" станет решающим для нидерландского коуча (хотя ранее считалось, что судьбу решит именно поединок с "Ворсклой"). В случае поражения 54-летнему специалисту покажут на дверь.

Кроме проблем с настроем на игру, также есть проблемы и среди травмированных игроков. Точно не сыграют Траоре и Бондарь, при этом Матвиенко остается под вопросом до дня матча.

Ориентировочный состав "Шахтера": Резник, Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан

“Антверпен”-”Шахтер”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются в рамках Лиги Чемпионов.

“Антверпен”-”Шахтер”. Последние матчи команд

В последнем матче Лиги Жюпиле "красные" сыграли вничью 0:0 на выезде с "Мехеленом", который сейчас идет 10-ым в чемпионате.

Антверпен — Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2023 - изображение 4

Что касается "Шахтера", то у действующего чемпиона есть хорошая и плохая новость. Хорошая — проход в четвертьфинал Кубка Украины после разгрома "Вереса". Плохая — поражение от талантливой молодежи из "Ворсклы".

Антверпен — Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2023 - изображение 5

“Антверпен”-”Шахтер”. Турнирное положение команд

Обе команды находится внизу турнирной таблицы, однако бельгийцы занимают последнюю строчку из-за большего количества пропущенных мячей. Поэтому очная встреча будет крайне принципиальной как для "Антверпена", так и для "Шахтера".

“Антверпен”-”Шахтер”. Ставка и коэффициенты

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“Антверпен”-”Шахтер”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Первый домашний матч Лиги Чемпионов за 66 лет — в Антверпене однозначно будет полный стадион. Да и сами бельгийцы точно попьют крови подопечным Патрика ван Леувена. Поэтому ничья будет оптимальным результатом для обеих команд.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Марк ван Боммель Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Прогнозы Патрик ван Леувен Антверпен
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