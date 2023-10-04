Шахтер U19 одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА. В волевом стиле

"Шахтер" U19, как и взрослая команда, неудачно стартовал в текущей Юношеской лиге УЕФА. "Горняки" в первом туре с большим счетом проиграли "Порту". Во втором матче группы команда Алексея Белика противостояла "Антверпену" и добилась волевой победы.

"Горняки" пропустили на 14-й минуте от Деляпорта, но уже через четыре оборота стрелки выровняли ситуацию – 1:1 на табло установил Глущенко. А в конце основного времени победный гол за "Шахтер" оформил Демченко. 2:1 – первые очки в этой группе для украинской команды.

Промежуточная позиция "Шахтера" в турнирной таблице после второго тура – третья. Есть три очка, как и у "Барселоны" с "Порту". Окончательно таблица сформируется после матча между португальцами и испанцами, который начнется в 17:00.

Юношеская лига УЕФА. Второй тур

"Антверпен" U19 – "Шахтер" U19 1:2

Голы: Деляпорт 14 – Глущенко 18, Демченко