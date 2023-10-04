Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Порту – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Португальцы против испанцев
Getty Images / Global Images Ukraine
"Порту" принимает "Барселону" уже во 2-м туре группового этапа главного клубного европейского турнира. Встречаются лидеры группы, от результата этого поединка зависит многое в квартете H, если не все. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 4 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Александр Зинченко прокомментировал поражение от Ланса в Лиге чемпионов
- “Трубин делал невозможное”. A Bola назвала украинца лучшим игроком матча с Интером
- Провалы английских топов в ЛЧ, всемогущий Беллингем и потеря Цыганкова. Главные новости за 3 октября
- Наполи – Реал. Онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
Новости по теме
- 11:01 Зарубежные Жеребьевка Лиги чемпионов. Где и когда смотреть онлайн видеотрансляцию процедуры
- 06:49 Прогнозы на футбол Интер - Порту: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.02.2023
- 01:02 Зарубежные Сити и Милан выигрывают чемпионаты, Барса снова уступила дома. Как прошёл последний день сезона в топ-лигах