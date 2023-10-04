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Порту – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Португальцы против испанцев

Порту – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Порту" принимает "Барселону" уже во 2-м туре группового этапа главного клубного европейского турнира. Встречаются лидеры группы, от результата этого поединка зависит многое в квартете H, если не все. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 4 октября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 4

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Трансляция матча Порту – Барселона
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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