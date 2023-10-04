Порту – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Порту" принимает "Барселону" уже во 2-м туре группового этапа главного клубного европейского турнира. Встречаются лидеры группы, от результата этого поединка зависит многое в квартете H, если не все. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 4 октября.

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