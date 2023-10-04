Обошел Шевченко. Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в Лиге чемпионов

Во 2-м туре группы Лиги чемпионов "Шахтер", уступая по итогам первого тайма 0:2 "Антверпену", вырвал итоговую победу 3:2.

Один из голов "горняков" забил защитник Ярослав Ракицкий. Не без везения (рикошета), но мяч все-таки оказался в воротах.

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Интересно, что этим голом Ракицкий опередил Андрея Шевченко и стал самым возрастным украинцем, который забил в Лиге чемпионов.

Ярослав забил "Антверпену" в возрасте 34 лет и 62 дней, а Шева забивал в ЛЧ в 33 года и 36 дней.

Гол Ракицкого: