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Обошел Шевченко. Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Ярослав забил в возрасте 34 лет и 62 дней

Обошел Шевченко. Ракицкий – самый возрастной украинец, забивший в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Во 2-м туре группы Лиги чемпионов "Шахтер", уступая по итогам первого тайма 0:2 "Антверпену", вырвал итоговую победу 3:2.

Один из голов "горняков" забил защитник Ярослав Ракицкий. Не без везения (рикошета), но мяч все-таки оказался в воротах.

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Интересно, что этим голом Ракицкий опередил Андрея Шевченко и стал самым возрастным украинцем, который забил в Лиге чемпионов.

Ярослав забил "Антверпену" в возрасте 34 лет и 62 дней, а Шева забивал в ЛЧ в 33 года и 36 дней.

Гол Ракицкого:

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Антверпен
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
04.10.2023 в 23:17
Ошибка что Ракицкого не берут в сборную.Ну сильнее он чем Попов или Сваток или Матвиенко...Еще года 2 мог бы «блестеть» в сборной.Ребров,Павелко где Ракицкий *****?)))
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