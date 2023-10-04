ЛЧ. Црвена Звезда – Янг Бойз 2:2. Белградцы спасаются на последних минутах

Сегодня в Белграде "Црвена Звезда" и "Янг Бойз" играли матч за третье место. Конечно, после этой встречи еще ничего не решено, но учитывая наличие в группе G "Манчестер Сити" и "Лейпцига", кажется, что эти коллективы будут претендовать только на третье место, которое дает шанс сыграть в Лиге Европы, поэтому очный матч между ними был более чем важным.

Особенно важной эта встреча была для "Црвены Звезды", которая имела преимущество домашнего стадиона. Впрочем родные стены победу белградскому коллективу не принесли. Более того, сербы лишь на последних минутах спасли ничью. Да, именно они открыли счет в первом тайме, но уже во второй половине встречи "Янг Бойз" ответил дуплетом: гол после перерыва, а затем еще один в середине второго тайма почти принесли победу ребятам из Берна. Но удар от Букари на 88-й минуте встречи все же спас надежды "Црвена Звезды" на лигоевропейскую весну. Судьбу третьего места коллективы будут решать в Швейцарии.

Лига Чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Стадион: "Райко Митич" (Белград)

Главный судья: Уильям Коллам (Шотландия)

"Црвена Звезда" — "Янг Бойз" 2:2

Голы: Ндиайе (35), Букари (88) — Угринич (48), Иттен (60, с пенальти)

"Црвена Звезда": Глазер — Михайлович, Драгович, Джига, Родич (Олаинка, 62) — Стаменич (Лучич, 70), Хван — Букари, Иванич, Митрович (Катай, 70) — Ндиайе (Крассо, 80)

"Янг Бойз": Рачоппи — Джанко, Камара, Бенито (Аменда, 47), Гарсия — Малеш (Чайва, 74), Ниассе, Угринич — Элиа, Иттен (Ганвула, 74), Монтейро

Предупреждения: Ндиайе (18), Иванич (45+5), Хван (58), Букари (65), Михайлович (73), Драгович (74) — Малеш (64), Камара (74), Ниассе (90+2)