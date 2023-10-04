ЛЧ. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:3. Джокеры Гвардиолы сработали

Лига чемпионов

Группа G, второй тур

"Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Все-таки Родри и Бернарду Силва очень важные игроки для Гвардиолы, а особенно испанский опорник. В предыдущих двух матчах без этих исполнителей “Манчестер Сити” не просто проиграл, а сделал это очень импотентно. Свежие головы Родри и Силвы помогли "горожанам" сегодня, особенно в первом тайме.

До перерыва "быки" нанесли один удар по воротам соперника, который явно не стоит называть опасным. "Сити" преобладал во владении мяча и постоянно атаковал. "Лейпциг" выстроился двумя линиями обороны и пытался только защищаться. Контратаки у хозяев не получались, ведь выбегали они малыми силами. В то же время "Сити" еще и подключал прессинг.

Количество в качество перешло на 25-й минуте. Льюис открылся в штрафной и сразу же прострелил под удар Фодену – тот в касание пробил в ворота. Все было очень быстро и поразительно. Перед этим у Фила также был очень хороший момент, однако он не реализовал его. В этот раз точность не подвела.

В перерыве Розе провел отличную воспитательную работу со своими подопечными. “Лейпциг” сумел забить уже на третьей минуте второго тайма. “Быкам” удалось провести быструю контратаку, во время которой Форсберг разрезным пасом пытался вывести Опенду на ударную позицию. Однако следует отдать должное именно нападающему. Ведь именно Опенда выиграл силовую борьбу против Аканджи, протиснул его и пробил в левый угол.

Lois #Openda wird von Yussi #Poulsen auf die Reise geschickt ☄️



Vor dem Tor bleibt der Belgier eiskalt ????



So kann man mal aus der Kabine kommen!



⏱ 48. Min | 1:1

????⚪️#RBLMCI ????⚪️#ChampionsLeague pic.twitter.com/vZDouUKR0W — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 4, 2023

После этого "Лейпциг" еще несколько раз выбегал в контратаки – этот компонент игры явно претерпел положительные изменения по сравнению с первым таймом. Однако со временем "Сити" снова вернулся к стратегии осады, терроризируя плоскость вблизи чужого штрафного.

Мог гостям принести победу стандарт, однако удар Фодена попал в перекладину. Также у Холанда было несколько хороших моментов: то Эрлинг не попадал, то голкипер играл надежно. Решающим шагом к победе гостей стали замены Гвардиолы. Он снял с игры Аканджи, сыгравшего сегодня не слишком надежно. Также выпустил Доку и Альвареса – они и сделали результат.

На 84-й минуте аргентинец, только что появившийся на поле, забил второй гол гостей. Доку отдал передачу Хулиану на линию штрафной и тот с места положил мяч в правую девятку. А в компенсированное время футболисты поменялись ролями. Альварес разогнал контратаку гостей и вывел Доку один на один с голкипером. Бельгиец без проблем реализовал момент, забив свой первый гол в Лиге чемпионов.

"Сити" прогнозируемо выходит на первое место после двух матчей в туре. "Лейпциг" выдал сегодня лишь один неплохой отрезок в матче, но противостоять таким "горожанам" подопечные Розе пока не способны. Однако “быки” все еще остаются на второй позиции в группе. Вся борьба еще впереди.

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Опенда 48 – Фоден 25, Альварес 84, Доку 90+2

Лейпциг: Блазвих – Клостерманн, Симакан, Люкеба, Раум – Симонс, Шлягер, Зайвальд (Хайдара 85), Форсберг (Шешко 70) – Опенда (Вернер 70), Поульсен (Баумгартнер 75)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Аканджи (Доку 72), Диаш, Гвардиол – Родри, Льюис – Фоден (Альварес 79), Силва (Нунес 87), Грилиш (Аке 72) – Холанд

Предупреждения: Шлягер 71, Раум 78 – Аканджи 65