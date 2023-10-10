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Назарина: После двух голов все внимание на Сикане, но в матче с Антверпеном очень хорошо поработала вся команда
Возвращаясь к Лиге чемпионов
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Хавбек "Шахтера" Егор Назарина поделился впечатлениями от матча против "Антверпена" во 2-м туре группы Лиги чемпионов (3:2).
"Выиграли очень важную для нас игру в Лиге чемпионов, поэтому приехали на позитиве и готовимся к следующим матчам в составе национальной сборной.
Первый тайм начали очень плохо. Допустили детские ошибки, но в перерыве тренер дал нам установку на второй тайм и, можно сказать, вышла новая команда. Потому и удалось достичь положительного для нас результата.
Сикан забил два гола, стал лучшим игроком матча, молодец. Но я считаю, что вся команда работала для этого. Можно сказать, что как на авторе голов все внимание на нем, но очень хорошо поработала вся команда", – сказал Назарина.
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