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Рома – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча женской Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Начало - в 15:30

Рома – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча женской Лиги чемпионов

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины "Ворскла" сегодня проведет первый матч второго раунда женской Лиги чемпионов против "Ромы". Поединок начнется в 15;30 по киевскому времени. Ответная игра запланирована 18-е октября.

Стоит отметить, что оба поединка пройдут в столице Италии - Риме.

Напомним, на предыдущей стадии турнира "Ворскла" переиграла эстонскую "Флору" (4:3) и хорватский "Осиек" (3:0).

Видеотрансляция матча состоится на телеканале XSPORT.

Лига чемпионов среди женщин, 2-й раунд квалификации, 1-й матч
11 октября 2023. Рим, "Stadio Tre Fontane"
"Рома" - "Ворскла"
Начало - 15:30
Трансляция - телеканал XSPORT

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В статье: Ворскла (Полтава) женский футбол Рома (Рим) смотреть футбол онлайн
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