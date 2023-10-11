Рома – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча женской Лиги чемпионов

Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины "Ворскла" сегодня проведет первый матч второго раунда женской Лиги чемпионов против "Ромы". Поединок начнется в 15;30 по киевскому времени. Ответная игра запланирована 18-е октября.

Стоит отметить, что оба поединка пройдут в столице Италии - Риме.

Напомним, на предыдущей стадии турнира "Ворскла" переиграла эстонскую "Флору" (4:3) и хорватский "Осиек" (3:0).

Видеотрансляция матча состоится на телеканале XSPORT.

Лига чемпионов среди женщин, 2-й раунд квалификации, 1-й матч

11 октября 2023. Рим, "Stadio Tre Fontane"

"Рома" - "Ворскла"

Начало - 15:30

Трансляция - телеканал XSPORT