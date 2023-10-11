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Рома – Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча женской Лиги чемпионов
Начало - в 15:30
Фото: ФК Ворскла
Действующий чемпион и обладатель Кубка Украины "Ворскла" сегодня проведет первый матч второго раунда женской Лиги чемпионов против "Ромы". Поединок начнется в 15;30 по киевскому времени. Ответная игра запланирована 18-е октября.
Стоит отметить, что оба поединка пройдут в столице Италии - Риме.
Напомним, на предыдущей стадии турнира "Ворскла" переиграла эстонскую "Флору" (4:3) и хорватский "Осиек" (3:0).
Видеотрансляция матча состоится на телеканале XSPORT.
Лига чемпионов среди женщин, 2-й раунд квалификации, 1-й матч
11 октября 2023. Рим, "Stadio Tre Fontane"
"Рома" - "Ворскла"
Начало - 15:30
Трансляция - телеканал XSPORT
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